Forte calor e céu claro marcam o mês de outubro da Grande Belém

Depois de um mês com chuvas fortes e inesperadas, a Região Metropolitana de Belém agora se depara com dias com calor mais forte, manhãs ensolaradas e céu limpo. Diferente do mês de setembro - que teve predominância do alerta meteorológico amarelo -, os boletins diários da Defesa Civil de Belém de outubro têm apontado céus com nuvens, ventos com intensidade fraca a moderada e sol encoberto. As temperaturas variam de 23° a 36°C. A umidade mínima é de 50% e a máxima chega a 95%.

“Essa mudança de tempo é normal para época do ano na região tropical, onde se encontra a nossa Região Metropolitana de Belém. Existem processos atmosféricos de diferentes escalas de tempo e espaço atuando e isso leva às variações meteorológicas”, explica Isabel Vitorino, professora da faculdade de meteorologia da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Ainda segundo a professora, o forte calor é comum pelo fato de a RMB estar localizada nos trópicos. “Estamos localizados quase na linha do Equador, onde neste mês de outubro temos menos chuvas e temperaturas mais elevadas do que no período chuvoso de dezembro a maio”, destaca.

A professora observa que nas duas últimas quinzenas de outubro, a RMB terá maior ocorrência de eventos de tempo à tarde e à noite, devido à atuação da Oscilação de Madden Julian (OMJ), que estará contribuindo para a formação de nebulosidade e precipitação.

A OMJ, conclui a professora Isabel, é uma perturbação atmosférica que tem origem geralmente sobre o Oceano Índico e pode se propagar pelos oceanos Pacífico e Atlântico tropical, influenciando o clima regional de muitas regiões do planeta.

