fornecimento de energia elétrica é retomado em moju e tailândia

A concessionária de energia elétrica no Estado, a Equatorial Pará, acaba de informar que o fornecimento de energia elétrica nos municípios de Moju e Tailândia, no nordeste paraense, foi completamente normalizado às 17h40 desta quarta-feira (21), 72 horas de intrerrupção. A Linha de Transmissão, derrubada por um vendaval no domingo (18), foi substituída com uma logística de alto grau de complexidade, que pelos estudos de engenharia levaria uma semana para ser realizada, mas a distribuidora realizou em três dias.

Essa operação contou com barcos, balsas, veículos de grande porte, parceiros e mais de 80 profissionais envolvidos trabalhando no local, inclusive, durante madrugadas, para que o serviço fosse restabelecido no menor tempo possível. Além da substituição da torre avariada, houve a contratação de geradores para garantir que os serviços essenciais fossem mantidos.

"A Equatorial Pará lamenta os transtornos sentidos pelos moradores após a forte ventania do último domingo(18), e agradece ao Governo do Estado, à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, à Policia Militar, Marinha do Brasil e as prefeituras de Moju e Tailândia pelo imprescindível apoio durante a realização das ações de normalização do fornecimento de energia elétrica nos municípios", foi comunicado em nota da empresa.