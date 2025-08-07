Fornecimento de energia elétrica continua interrompido após queda de mangueira em Belém

Moradores continuam com o fornecimento de energia elétrica desligado após a queda da mangueira na travessa 14 de Março, em Belém, nesta quinta-feira (7). Além de atingir cinco carros, a árvore derrubou um poste e causou a quebra de várias fiações. Conforme informado pela Equatorial Pará, às 18h, a interrupção temporária era necessária para solucionar o problema.

“O circuito está isolado para garantir a segurança da população. Para realizar os reparos, foi necessário desligar, temporariamente, o fornecimento de energia de 154 clientes no perímetro”, comunicou.

Ainda segundo a concessionária, o trabalho na área é realizado desde o acionamento após a queda da mangueira. “Equipes continuam trabalhando na travessa 14 de março, em Belém, na substituição da estrutura impactada com a queda de uma árvore de grande porte. Os profissionais concentram todos os esforços para que o serviço seja concluído o mais breve possível”, detalhou.

A queda da árvore ocorreu por volta das 7h30, na travessa 14 de Março com a avenida Nazaré, no bairro de Nazaré. Os cinco veículos atingidos estavam nas proximidades. Entre eles, havia um táxi em que o motorista ficou preso no interior do veículo no momento em que tudo aconteceu. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Por conta da queda do vegetal, que bloqueou a via, um grande congestionamento se formou no entorno.