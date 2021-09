Formato do Círio 2021 será apresentado nesta sexta-feira

O formato do Círio 2021, de número 229, será conhecido nesta sexta-feira (24). A Diretoria da Festa de Nazaré, em entrevista coletiva, vai anunciar todos os últimos detalhes fechados sobre as procissões e a romaria principal da festividade. Outras informações sobre a programação podem ser atualizadas também.

Desde que a programação do segundo Círio da pandemia começou a ser planejada, a DFN tem reforçado que está em contato com os órgãos públicos de segurança e de saúde, tanto do Governo do Estado como da Prefeitura de Belém, para garantir que a programação não traga problemas. Essa programação tem passado por diversas alterações nos últimos meses.