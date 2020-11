Fluxo na rodovia BR-316 segue tranquilo e sem acidentes neste domingo (29)

Mesmo com a forte chuva que caiu em Belém na tarde deste domingo (29), o trânsito na rodovia BR-316 se manteve com fluxo tranquilo e sem registro de acidentes, de acordo com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran/PA). Quem vai pegar estrada para retornar à capital neste dia de segundo turno da eleição municipal, não deve enfrentar grandes congestionamentos, pois a expectativa é que a movimentação continue tranquila, assim como foi ao longo do dia.



Por volta das 15h30, devido à intensidade da chuva, os cuidados foram redobrados, conforme relatou o professor Cláudio Santos. "A cidade tava tranquila desde cedo, mas com chuva temos que dar uma parada, porque fica difícil até enxergar o vidro do carro. Na BR-316 tava passando ciclistas com guarda-chuva e sombrinha. Pedestres tentando atravessar. Redobramos a atenção", relatou.

Ao longo do dia, nos 18 quilômetros da rodovia que são monitorados Detran/PA, do Entroncamento até a entrada do município de Benfica, o tráfego foi favorável nos dois sentidos. O estudante Luan Melo, 19, que mora em Benfica, ficou aliviado com a tranquilidade. "Saí cedinho de casa porque ainda voto em Belém. Nenhum transtorno no trânsito nem fila na seção para votar. Fui e voltei de boa".

A coordenação do Departamento de Trânsito (Detran) constatou a necessidade de aumentar o efetivo em Santarém, no oeste do Pará, como forma de prevenção, passando de seis para oito agentes de fiscalização. Em Belém, continuaram dez agentes de prontidão para qualquer eventualidade. Até o momento, não houve nenhuma ocorrência envolvendo diretamente as eleições.



Lei Seca

A Operação Lei Seca, realizada pela Polícia Civil, neste domingo, em Belém, fiscalizou 15 estabelecimentos comerciais. Todos foram notificados por descumprirem as regras estabelecidas na Portaria 207/2020, e 11 foram fechados e advertidos. O balanço foi divulgado por volta das 15h, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).