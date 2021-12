Fluxo de veículos na saída de Belém é intenso na BR-316

O fluxo de veículos na saída de Belém é intenso na rodovia BR-316, ao longo de toda esta quinta-feira (30) na barreira do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). A estimativa é que a sexta-feira (31) também tenha um grande número de veículos.

Segundo Rosemiro Maués, agente de trânsito e supervisor da base do Detran, o aumento de veículo foi registrado desde o início da manhã. "Desde manhã esse fluxo tem aumentado. Deu uma diminuída no horário do almoço, mas voltou de novo a aumentar', comentou.

O supervisor também alertou os condutores sobre cuidados ao longo da rodovia. "A BR tem alguns trechos com obras, onde a via foi reduzida de três para três. Como o fluxo está grande, é importante ter mais atenção", disse.

A média de velocidade, nos pontos menos engarrafados, é de 60km/minuto.