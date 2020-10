O trânsito está tranquilo na BR-316 neste fim de tarde em ambos os sentidos. A volta do feriado do Recírio nesta segunda-feira (26) não gerou nenhum congestionamento ao longo do dia e houve apenas um registro de acidente: uma pequena colisão por volta do 12h, sem feridos. De acordo com o Detran, é o retorno de feriado mais tranquilo do ano.