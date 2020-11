Fiscalização municipal fecha restaurante na ilha do Combu

Os 32 restaurantes localizados na ilha do Combu foram fiscalizados e um deles fechado. Esse é o balanço da Operação "Cavalo de Tróia III", realizada naquela ilha na tarde deste domingo (1º). Foi o terceiro dia da fiscalização, coordenada pelo Comitê de Segurança Municipal. Desde sexta-feira (30), o comitê realiza a ação na capital com o objetivo de fazer cumprir as novas restrições determinadas pelo Decreto Municipal nº 97.653/2020 de enfrentamento à covid-19.

A Prefeitura de Belém informou ainda que, durante a fiscalização, foi constatado que muitos restaurantes estão cumprindo os protocolos de segurança, mas existem estabelecimentos que continuam desobedecendo. “Fiscalizamos todos os restaurantes do Combu. E, em um deles, encontramos uma grande aglomeração. Por isso, o estabelecimento foi fechado”, disse Elizete Cardoso, coordenadora da Ordem Pública. Segundo ela, o objetivo da ação é conscientizar as pessoas de que Belém registra um aumento no número de casos da covid-19. “O objetivo principal é fiscalizar o cumprimento do decreto. O estabelecimento que não cumprir as normas estabelecidas em relação a aglomeração e quantidade de pessoas no local é multado e suspenso de suas atividades”, afirmou.

Semob autuou responsáveis por três veículos estacionados em passeio público

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) autuou os responsáveis por três veículos por estacionarem em passeio público e um motociclista por dirigir sem o capacete. No segundo dia da ação, no bairro da Cidade Velha, três bares foram fiscalizados, sendo um notificado por excesso de pessoas. Na avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, o estabelecimento fiscalizado recebeu o protocolo sanitário. A lotação estava normal, porém foi notificado por utilizar o terraço sem autorização.

Na Marambaia, três bares receberam a ação. Dois locais foram notificados por irregularidade na documentação e um bar foi fechado por lotação excedida. Na avenida Augusto Montenegro, no trecho que abrange os bairros do Parque Verde e Bengui, quatro estabelecimentos foram vistoriados. Desses, um bar foi notificado por irregularidade na Licença da Vigilância Sanitária e só poderá reabrir com a documentação regularizada.

No primeiro dia da ação, uma casa de shows foi advertida e notificada por exceder o limite de lotação e por falta de regularização da cozinha. Três restaurantes foram notificados pela Vigilância Sanitária, sendo um fechado pela Divisão de Vigilância Sanitária (Devisa). Um bar/restaurante foi notificado por aglomeração. Os demais estabelecimentos visitados estavam cumprindo as medidas sanitárias.