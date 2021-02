Fiscalização já fechou 350 estabelecimentos no Pará

No Pará, 350 estabelecimentos foram fechados durante a fiscalização de cumprimento do decreto estadual. Do dia 21 de janeiro, quando essa ação começou, até quinta-feira (4), já foram fiscalizados 2.072 estabelecimentos. Destes, 350 foram fechados, 204 foram advertidos e 438 intimados. No Município de Altamira, um estabelecimento foi multado.

As informações foram divulgadas, nesta sexta-feira (5), pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado. A Segup também informou que as fiscalizações serão mantidas conforme determinadas no decreto governamental com ações em restaurantes, lojas de conveniência, supermercados e depósitos que deverão funcionar com lotação de 50% (capacidade sentada) até o limite de meia-noite. Balneários e praias estão liberados de terça a quinta-feira.

As ações seguem também no Terminal Rodoviário de Ananindeua; na rodovia PA-391, que dá acesso à ilha de Mosqueiro, em ônibus coletivos; na rodovia BR-316, do km-01 ao km-18, com a fiscalização de veículos de transporte de passageiros. A Operação Lei Seca também será realizada com o Departamento de Trânsito (Detran) e a Polícia Militar em pontos estratégicos da Região Metropolitana de Belém.