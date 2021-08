Fiscalização do retorno pelas estradas espera fluxo maior entre fim da tarde e 21h

O fluxo de veículos no retorno de veranistas de balneários do interior do Pará para Belém, neste domingo (1), está bem tranquilo na BR-316. O Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA), que atua com 36 agentes de fiscalização ao longo da rodovia, disse que ainda não há registro de acidentes no retorno, até o momento. Veja:

De acordo com o diretor técnico operacional do Detran-PA, José Bento Gouveia, a recomendação para retornar sem congestionamentos, agora à tarde, é planejar a volta para chegar em Belém após as 21h.

"Quem sai cedo e chega até as 16h, com certeza não pega engarrafamento. Os outros horários mais seguros são após as 21h", reforça.