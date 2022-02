Fiscais da Adepará interceptam 15 toneladas de polpas de fruta vindas da Bahia

Em ação realizada na terça-feira (1º), fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) interceptaram uma carga de cerca de 15 toneladas de polpas de frutas. A interceptação se deu no Posto de Fiscalização Agropecuária Jarbas Passarinho, na fronteira com o Estado do Tocantins. A carga estava sem registro e em péssimas condições de armazenamento e transporte.

Segundo os fiscais, a carga é originária do Estado da Bahia e foi autuada por apresentar irregularidades durante fiscalização, como estar sem registro e sem condições higiênicas de armazenamento e transporte. Os agentes elaboraram um auto de infração e a sanção administrativa de rechaço dando ordem de retorno à origem.

Origem

"Sempre orientamos que o consumidor tenha conhecimento da origem do produto, para que saibamos se ele foi produzido, transportado e acondicionado de acordo com as normas sanitárias, pois essas condições influenciam diretamente na qualidade do produto final. E o que garante todo esse processo, desde a origem até o compra do produto, é justamente a certificação conferida pelos selos dos órgãos competentes”, explica o fiscal estadual agropecuário, o engenheiro agrônomo Aldernei Simor, responsável pela ação.

O objetivo das ações nos postos de fiscalização agropecuária é o de garantir que o consumidor tenha oferta de produtos e subprodutos, de origem vegetal e animal, com qualidade e sem risco à saúde pública.

As fiscalizações fixas e móveis são importantes para manter a regularização sanitária e a rastreabilidade dos pescados que transitam no território paraense. Os Postos de Fiscalização têm como função principal a de barreira sanitária para o Estado.

Para ter garantia de que um produto foi fabricado em um estabelecimento registrado e em boas condições de higiene e conservação, o consumidor deve conferir os selos de inspeção impressos no rótulo das embalagens. São eles: Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Adepará,

Produto Artesanal da Adepará, Serviço de Inspeção Federal (SIF) e

Sistema Brasileiro de Inspeção (SISBI).

Denúncias podem ser feitas para a Ouvidoria da Adepará: www.adepara.pa.gov.br. Os contatos dos escritórios das regionais e os telefones da sede são: 3210-1101, 1105 e 1121. Por celular, o contato é o (91) 99392-4264.