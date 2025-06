Final do 1º Desafio Amazônico de Robótica será realizada em Belém

A grande final do 1º Desafio Amazônico de Robótica será realizada no próximo sábado (28), das 8h às 12h, na Usina da Paz da Cabanagem, em Belém. Com entrada gratuita, o evento contará com distribuição de brindes, premiação para os campeões e prêmios como notebooks e smartphones.

Dez equipes finalistas, vindas de diferentes regiões do Pará, disputarão o título em duas categorias: Arena de Robôs e Projeto Inovação. Além das batalhas entre robôs autônomos, os estudantes apresentarão soluções criativas para problemas ambientais relacionados ao tema da competição: “Sustentabilidade na Amazônia e COP30”. O objetivo é estimular o protagonismo da juventude paraense nos debates globais que acontecerão em Belém durante a Conferência do Clima da ONU, marcada para novembro.

As equipes classificadas representam escolas técnicas estaduais (EETEPAs), Usinas da Paz e instituições externas, demonstrando a diversidade e o alcance da iniciativa. Entre os finalistas estão:

- SelvaTech e Nexus (EETEPA Tancredo Neves, Ananindeua)

- Veneza Bot e Robô das Águas (São Sebastião da Boa Vista)

- Parábots (EETEPA Francisco das Chagas Azevedo - Icoaraci)

- Dogo Warriors e Carimbótics (Belém)

- Alpha Mecatrônicos (Santo Antônio do Tauá)

- SIP Robotics (EETEPA de Santa Izabel)

- Icuí Tecnológico (Usina da Paz do Icuí, Ananindeua)

As equipes foram selecionadas entre 65 participantes na fase classificatória.

Realizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), o torneio conta com apoio da Fundação Guamá e da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Segundo o secretário da Sectet, Victor Dias, a competição vai além do estímulo à robótica:

“Queremos despertar o interesse dos estudantes em associar tecnologia e meio ambiente. Pensar soluções para um futuro sustentável é contribuir para manter a floresta em pé e reforçar o respeito aos povos tradicionais”, destacou.

Tecnologia, inclusão e transformação social

Além de fomentar a inovação, o Desafio Amazônico também tem promovido inclusão social. Daniel Figueiredo, autista e integrante da equipe Alpha Mecatrônicos, de Santo Antônio do Tauá, conta que participar da competição tem sido uma experiência transformadora.

“Aprendi que todos nós podemos fazer parte da tecnologia, independente de qualquer condição. Aqui, o conhecimento é valorizado e o respeito também”, afirmou Daniel.

João Victor Santos Silva, de 15 anos, cursa o 1º ano do curso técnico em Informática na EETEPA Tancredo de Almeida Neves, em Ananindeua, e integra a equipe SelvaTech, líder do ranking geral. Ele celebra a chegada à final como uma conquista coletiva. “Nosso projeto propõe uma solução real para um problema antigo: a falta de acesso à água potável em comunidades ribeirinhas. Desenvolvemos um filtro que capta água da chuva e a torna potável. É gratificante representar minha escola e meu município. Nosso lema resume nosso propósito: ‘Acesso à água potável é um direito, não um privilégio’”, declarou João.

Serviço:

Final do I Desafio Amazônico de Robótica

28/06 - 08h às 12h

Usipaz Cabanagem - Endereço: Av. Damasco, 37 - Cabanagem, Belém - PA

Entrada Gratuita