Fim de semana terá calor, alta umidade e chuvas isoladas no Pará, aponta Semas

A previsão do tempo para este fim de semana no Pará aponta predominância de calor, alta umidade e possibilidade de chuvas em diversas regiões do estado, principalmente entre a tarde e a noite. Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas), as condições atmosféricas continuam sendo influenciadas pela umidade vinda do Atlântico Equatorial, fator que favorece a formação de áreas de instabilidade e pancadas de chuva.

Na Região Metropolitana de Belém, neste sábado (9), a previsão aponta aumento da nebulosidade durante a tarde, com possibilidade de chuvas leves a moderadas e trovoadas. No domingo (10), o cenário volta a ser de tempo mais estável, embora ainda haja chance de chuvas isoladas no início da noite. Em Belém, as temperaturas devem variar entre 23°C e 31°C, com umidade relativa do ar podendo chegar a 100%.

No nordeste paraense, cidades como São João de Pirabas também devem registrar chuvas rápidas e isoladas ao longo do período, principalmente no sábado e domingo, quando há previsão de pancadas acompanhadas de trovoadas.

A região do Marajó terá, neste sábado (9), as precipitações devem ocorrer entre a tarde e a noite, acompanhadas de trovoadas.

No sudeste do Pará, o tempo tende a permanecer mais firme, com chuvas concentradas em áreas isoladas da porção norte da região, principalmente no domingo. Em São João do Araguaia, os termômetros podem chegar aos 32°C.

Já no sudoeste paraense, a previsão indica, neste sábado (9), que o tempo deve ficar mais aberto, sem previsão de chuvas.

No Baixo Amazonas e na Calha Norte, sábado e o domingo seguem com previsão de chuvas leves a moderadas e possibilidade de trovoadas isoladas.