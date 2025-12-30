Fim de ano reduz doações de sangue e Hemopa alerta para mobilização de novos doadores

Com a queda na procura por doações durante o período de fim de ano, os hemocentros reforçam a necessidade urgente de manter os estoques de plaquetas, como alerta a gerente de Captação de Doadores do Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), Juciara Farias. A mobilização, segundo ela, busca garantir que pacientes que dependem desse tipo específico de doação não sejam impactados pela redução no número de voluntários durante as festas.

Juciara Farias ainda destaca a importância da doação nesta época do ano, quando os estoques de sangue tendem a diminuir. Ela ressalta que esse gesto é fundamental para reforçar os bancos de sangue dos hemocentros e também que as unidades do Hemopa terão funcionamento especial no Ano Novo. “Para muitos pacientes, o final de ano será em hospitais. E que esses pacientes dependem da última solidariedade do ano de 2025, que é a doação de sangue”, afirma.

“Então, a gente faz um apelo, faz um pedido para aquelas pessoas que estejam em condição de saúde, que estejam em Belém, ou então num dos nossos municípios onde nós temos unidade, que possam ir lá levar esse presente para esse paciente fazendo a sua doação. O Hemopa funcionará no dia 30 até as 18h e no dia 31 até as 13h, fechando apenas no dia 1º. Nos dias 2 e 3, o horário será das 7h às 18h. É a oportunidade para fazer esse gesto e a diferença na vida de um paciente”, acrescenta a gerente.

Unidade móvel

Juciara detalha também que, até a manhã desta terça-feira (30), o Hemopa estará em frente ao Banco do Brasil, na avenida Presidente Vargas, com uma unidade móvel para mobilização de doadores. Segundo ela, isso dará oportunidade aos transeuntes que passarem por ali para fazer a doação de sangue e, assim, contribuir para o ano novo daqueles que precisarem de uma bolsa de sangue.

Requisitos

Com relação aos requisitos para fazer a coleta de sangue, a gerente do Hemopa explica: “A primeira orientação é que você chegue lá levando sua solidariedade no coração. É necessário ter idade entre 16 e 69 anos (quem for doar pela primeira vez só pode doar até 60), peso a partir de 50 kg e estar bem de saúde. É super importante levar o seu documento de identidade e também você deve estar alimentado, não podendo doar sangue em jejum”.

“O doador, para fazer essa doação de plaquetas para férias, precisa atender a alguns pré-requisitos: ter, no mínimo, 200 mil plaquetas no hemograma, ter uma veia calibrosa, com bom e importante fluxo, e ter feito a última doação há menos de seis meses. Esses são os requisitos para que a gente possa cadastrar esse doador”, completa.

Solidariedade

Esse ato de solidariedade é reforçado por aqueles que já costumam doar ao longo do ano. Durante a doação no Hemopa, em Belém, a agrônoma Leidiane Medeiros, de 34 anos, afirmou que já fazia um tempo que não doava, mas que já havia contribuído outras vezes. Ela lembra, ainda, que essa iniciativa de vir ocorreu justamente porque há uma pessoa específica precisando, uma amiga, que é considerada, segundo ela, como uma irmã da família.

“E, por isso, eu vim até aqui e já estava em tempo da mesma doação. É um ato que acaba ajudando quem está precisando, mesmo que não vá para uma pessoa específica, mas para alguém com sangue compatível. Ajuda a repor o sangue de que muita gente está em necessidade, e aí a gente acaba fazendo esse ato. Acho que, a partir do momento em que a gente pensa como se fôssemos nós mesmos, ou alguém da nossa família que estivesse precisando, vem esse sentimento de empatia”, comenta.

Leidiane ainda diz que para 2026 deve doar sangue com mais regularidade, “Comecei a doar, acredito, quando tinha cerca de 22 anos; hoje tenho 34. Mas isso acabou acontecendo de forma muito espaçada. Então, acaba sendo também um ato de reflexão para nós, porque às vezes voltamos a doar apenas quando surgem pedidos. Espero que, neste novo ano, isso seja diferente e que possamos ter essa iniciativa sem precisar esperar os pedidos”, observa ela.

Já o engenheiro Hamilton Furtado, de 35 anos, relata que costuma doar sangue a cada quatro meses. “Comecei a doar desde o período em que servi, aos 18 anos. Desde então, mantive esse hábito de fazer o bem ao próximo. Vim fazer uma doação de sangue há quatro meses e me informaram que eu poderia ser doador de plaquetas. Fizeram meu cadastro e, depois, entraram em contato relatando que havia uma pessoa precisando e perguntando se eu estava disponível para vir”, pontua.

“Nesta época, acredito que podemos ajudar dando exemplos. Eu posso fazer isso ao incentivar minhas filhas e também ao próximo por meio da doação. Ao darmos esse exemplo, podemos fazer com que outras pessoas também tenham vontade de doar”, reforça Hamilton.

Requisitos para doar:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

Ter no mínimo de 50 kg;

Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (serão aceitos documentos digitais com foto)

Estar bem alimentado (não pode estar em jejum e evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas);

Dormir pelo menos 6 h nas 24h anteriores à doação.

Veja o funcionamento das unidades do Hemopa no Ano Novo:

Quarta-feira - 31 de dezembro:

Belém - 7h30 às 13h

Castanheira - 7h30 às 13h

Metrópole - 7h30 às 13h

Capanema - 7h às 12h

Marabá - 7h às 13h

Abaetetuba - 7h às 13h

Santarém - fechado

Redenção - fechado

Tucuruí - fechado

Altamira - fechado

Castanhal - fechado

Quinta-feira - 01 de janeiro:

Todas as unidades fechadas