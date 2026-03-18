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Fim da patente da semaglutida pode ampliar acesso a medicamento, avalia especialista

A entrada de versões genéricas tende a democratizar o acesso a essa classe de medicamentos, segundo o endocrinologista Rubens Tofolo

Gabriel Pires
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Imagem ilustrativa (Foto: Freepik)

Especialistas avaliam como positiva a expiração, no Brasil, da patente da semaglutida, princípio ativo presente em medicamentos como o Ozempic. A medida está prevista para esta sexta-feira (20) e pode ampliar o acesso da população ao tratamento. A entrada de versões genéricas tende a democratizar o acesso a essa classe de medicamentos, que trouxe avanços importantes no controle glicêmico e na perda de peso, como avalia o endocrinologista Rubens Tofolo, de Belém.

Com o fim da exclusividade da farmacêutica Novo Nordisk no país, outras empresas passam a poder desenvolver e comercializar fármacos à base do composto, o que deve aumentar a concorrência no mercado. No entanto, novas versões do medicamento ainda precisam de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não são genéricas

Para Rubens Tofolo, essa mudança pode ampliar o acesso ao tratamento, especialmente em um país onde o custo ainda é um dos principais desafios. “Estamos diante de um momento importante para a saúde pública. A entrada de genéricos tende a democratizar o acesso a uma classe de medicamentos que trouxe avanços significativos no controle glicêmico e na perda de peso”, afirma o médico.

“Essa mudança da patente, essa quebra da patente da semaglutida, é muito importante porque vai aumentar o acesso dos pacientes a essa medicação, já que, hoje em dia, ainda é um medicamento caro, que custa um pouco mais de mil reais. Então, muitas pessoas que precisam acabam não tendo condições de utilizá-lo. A gente sabe que, infelizmente, a maior taxa de obesidade no Brasil está na população mais pobre. Por isso, essa mudança pode melhorar muito o acesso da população a essas medicações”, acrescenta Tofolo.

Atuação do medicamento

Sobre o funcionamento do medicamento, o médico explica que a semaglutida atua de forma semelhante ao hormônio GLP-1, produzido no intestino e responsável por ajudar no controle da glicose no organismo, sendo, por isso, importante no tratamento do diabetes. Segundo ele, esse hormônio também exerce uma ação no sistema nervoso central, contribuindo para o aumento da taxa de metabolismo basal e para a redução da circunferência das células de gordura. Por isso é indicado para o tratamento da diabetes e de sobrepeso ou alguma doença associada.

“A semaglutida é muito importante não só no controle da glicose e do peso, mas também tem outros benefícios. Ela diminui muito o risco cardiovascular, ou seja, reduz o risco de AVC e de infarto agudo do miocárdio. Também é utilizada no tratamento da esteatose hepática, pois consegue reduzir bastante a gordura no fígado. Além disso, tem efeito protetor sobre o sistema renal, ajudando no funcionamento dos rins, e contribui para um processo anti-inflamatório. É importante, hoje em dia, nos processos de artrose e artrite”, observa Rubens Tofolo.

E por conta de possíveis efeitos colaterais e das condições de cada paciente, o tratamento deve ser indicado e avaliado por médicos. “Os efeitos colaterais mais percebidos são os gastrointestinais. Pode aumentar o risco de esofagite, além de causar náuseas, vômitos, constipação intestinal ou diarreia. Também pode levar à desidratação, por isso é muito importante que o paciente esteja bem hidratado. O risco mais temido, embora raro, é a pancreatite, que pode ocorrer quando o paciente perde peso muito rapidamente. Quando isso acontece, favorece a formação de cálculos na vesícula. E a vesícula, com esses cálculos inflamados, pode também inflamar o pâncreas e levar à pancreatite”, alerta.

Processo de emagrecimento

Atualmente em processo de emagrecimento, a jornalista Monique Leão, 35, de Belém, iniciou recentemente o tratamento com um medicamento com a mesma base da semaglutida como parte da preparação para a realização de um procedimento cirúrgico. Segundo ela, o uso do medicamento também é indicado por conta da diabetes e foi iniciado após avaliação dos médicos que a acompanham. Segundo ela, há cerca de um ano vem perdendo peso de forma natural, com mudanças na alimentação, mas, com a proximidade do procedimento, será necessário acelerar o processo.

“Estou em um processo de emagrecimento para uma cirurgia que precisarei fazer. E, há um ano, vim emagrecendo de forma natural, mudando a alimentação, mas, agora, com a proximidade da cirurgia, vou precisar acelerar o processo. Também sou diabética, tenho colesterol e triglicerídeos altos. Então, tenho recomendação médica de usar para me ajudar a controlar essas taxas, por meio do emagrecimento”, conta.

Avaliação positiva

Monique explica que, inicialmente, a programação do tratamento é de seis semanas. Após esse período, ela deve passar por uma reavaliação com sua endocrinologista para determinar se continuará utilizando a medicação por mais tempo. Até o momento, ela avalia o tratamento como positivo. “Eu senti uma redução muito grande na sensação de fome e daquela ansiedade em consumir lanches de rua, de padaria etc. Também já notei perda de peso. Só sinto quando meu estômago está vazio, mas sem sentir desespero por comer”, comenta Monique.

Sobre a questão da patente, Monique avalia: “Atualmente, os valores ainda são altos, mesmo com a popularidade das medicações. Infelizmente, pessoas com menos recursos não conseguem ter acesso com os preços atuais. Acredito que a inclusão no SUS e a redução dos preços dos medicamentos, com a queda das patentes, podem beneficiar pessoas que lutam contra a obesidade e as doenças associadas a ela”, observa.

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