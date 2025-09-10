Filhote de mutum-de-penacho nasce e simboliza avanço na conservação de espécies no Mangal das Garças

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, registrou um momento importante para a preservação da fauna amazônica: o nascimento de um filhote de mutum-de-penacho (Crax fasciolata), ave considerada vulnerável à extinção. O animal já está adaptado ao recinto e pode ser visto pelos visitantes.

O resultado é fruto de uma parceria entre o Mangal e a Reserva do Congo, no Maranhão. No intercâmbio, guarás foram enviados para o estado vizinho e, em contrapartida, o parque recebeu um macho de mutum. Ele se juntou à fêmea já existente no espaço e, da união, surgiu uma postura. O primeiro ovo não foi viável, mas o segundo garantiu o nascimento.

A fêmea não realizou a incubação, e a equipe técnica assumiu o processo. O ovo foi colocado em incubadora e acompanhado diariamente até a eclosão. “Foram 28 dias de monitoramento constante do desenvolvimento do embrião. O nascimento foi emocionante para todos nós. Até onde temos conhecimento, este pode ter sido o primeiro nascimento da espécie em cativeiro no Pará”, conta o médico-veterinário Camilo González.

Nos primeiros dias de vida, o filhote precisou de cuidados intensivos. Para estimular a alimentação, os técnicos colocaram um pintinho de galinha como referência. Mais tarde, espelhos foram usados para auxiliar no reconhecimento da própria espécie. Após superar as etapas iniciais, o animal está adaptado ao viveiro, em convivência gradual e monitorada com outras aves.

Segundo González, os mutuns pertencem a uma das famílias de aves mais ameaçadas do Brasil. Na natureza, são alvos da caça por serem aves grandes e chamativas. O objetivo do Mangal, explica o médico-veterinário, é não apenas estimular a reprodução, mas também produzir conhecimento científico e promover a educação ambiental sobre a importância da espécie.

Curiosidades

O mutum-de-penacho pertence à família Cracidae;

Também é chamado de mutum-pinima e mutum-pinicha no Pará e no Maranhão;

Alimenta-se de frutos e folhas, vive em grupos e é conhecido pelo comportamento arisco.