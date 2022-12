Filho repetiu de ano. O que fazer?

O filho ou a filha, criança ou adolescente, está de recuperação ou ficou reprovado (a). E, agora? O que fazer? Esbravejar com a criança e colocá-la de castigo contribuem ou não com o ser ainda em formação neste momento delicado da vida? Para a psicopedagoga Joseane Costa, 45 anos, a situação exige muito tato por todas as partes envolvidas. "Quando acontece a reprovação escolar, o estudante precisa se sentir apoiado pela família e também pela escola. Por isso, no ano seguinte, a melhor alternativa para a escola e família é ficar atento e acompanhar o desenvolvimento e o aprendizado desse aluno de perto", observa.

Joseane comenta que, ao contrário do que se costuma pensar, o castigo que pais aplicam na criança ou adolescente pode não funcionar nesse caso. "O castigo pode até funcionar momentaneamente, mas será que daqui a um mês ele vai lembrar que aquela punição foi pela reprovação? Será que quem deveria ficar reprovado não deveriam ser os responsáveis? Será que aquela reprovação não foi para chamar a atenção? Então, porque castigar esse aluno? Um acordo, uma atenção, uma rotina, um horário de estudo para esse aluno seria o melhor a fazer. A reprovação escolar não é uma consequência de um único problema não resolvido, e, sim, de um ano inteiro de dificuldades, e dificuldades essas que podem ser emocionais, de aprendizagem, de concentração, entre outros".

A reprovação é dolorosa para o aluno

A reprovação em si já é muito dolorosa, pois o aluno apresenta alguma dificuldade, e se essa reprovação vier com grandes represálias, castigos, insultos ou gritos, tudo irá ficar ainda mais complicado para o ano seguinte, como pontua a psicopedagoga.

"Quando o aluno reprova já fica com a autoestima baixa, pois sabe que muita gente ficou triste, deixando seu psicológico abalado. Então, é bom ficar bem próximo para dar esse apoio e descobrir onde está o erro. Será que foi só do aluno?", reforça Joseane Costa.

O apoio dos pais é sempre fundamental, até porque o estudante já se se sente inferior por ter reprovado e muitas vezes não consegue entender o porquê. "Muitos até estudam, mas na hora da prova não conseguem fazer quase nada. Então, é muito importante esse aluno se sentir seguro e ter sempre o apoio da família", completa a especialista.

Nem sempre o próprio aluno consegue identificar onde foi que errou na caminhada ao longo do ano letivo, nos estudos, e, então,se faz necessária a avaliação de uma psicopedagoga. "Quando o aluno fica reprovado não foi porque ele quis; então, isso já abala muito seu emocional, e, quando vem acompanhado de gritos e xingamentos, poderá acarretar uma série de problemas psicológicos, não só para o ano seguinte, mas, muitas vezes, por toda sua vida escolar. O melhor mesmo é a família tentar compreender, verificar onde foi o erro e fazer um acompanhamento bem próximo desse aluno", finaliza.

Disciplina é base para ter bom desempenho nos estudos

Na casa do pequeno Arthur Alves, 10 anos, aprovado ainda na terceira avaliação para o 5º ano do Ensino Fundamental, disciplina é fundamental para ter boas notas e assim garantir aprovação no final do ano. "Ele é uma criança que tem horário para fazer as atividades da escola, para ir para a escola, horário para almoçar, para fazer as atividades extraclasse, como o futebol; então, ele tem uma programação", conta a mãe do menino, a terapeuta holística e cabeleireira Eliana Duarte Alves, 40 anos. O mesmo acompanhamento da mãe se dá com o outro filho, Victor, de 15 anos de idade.

Arthur é extremamente curioso, adora pesquisar sobre diversos assuntos, e, ao regressar para casa vindo da escola, sempre pergunta aos pais sobre assuntos estudados. "É um perguntador nato, todo tempo está perguntando algo para a gente e também aproveita a internet para pesquisar e muitas vezes é ele quem traz a resposta para a gente", diz Eliana.

Para o garoto seguir firme nos estudos, a mãe costuma conversar com ele acerca da importância da educação, do conhecimento para toda pessoa. "Nós buscamos sempre manter um diálogo para solucionar alguma questão, um diálogo sincero, amoroso; então, é ter a conversa e saber acolher a criança. Apesar de o Arthur ter tido uns problemas na escola este ano de bullying, mesmo assim ele foi uma criança que se superou, ele ultrapassou essa dificuldade e passou de ano na terceira avaliação", salienta Eliana, acrescentando que se deve cobrar com carinho dos filhos, mostrando a ele que existe uma razão para isso.

Confira algumas dicas de apoio a quem não foi aprovado nos estudos:

- Estudante precisa ser apoiado pela família e escola

- No ano seguinte, deve-se acompanhar o desenvolvimento e o aprendizado do aluno mais de perto

- Um acordo, maior atenção, uma rotina, um horário de estudo podem preferencialmente funcionar melhor que um castigo

- A reprovação escolar não é uma consequência de um único problema não resolvido, e, sim, de um ano inteiro de dificuldades

- Xingamentos contribuem para aumentar a dor do aluno pela reprovação

- Disciplina nas atividades escolares e fora da escola mostra-se como um caminho

para a aprovação escolar

- Crianças e adolescentes estudantes devem ter horários a cumprir

- Interação entre pais e filhos contribui para o desempenho de crianças e adolescentes

na escola