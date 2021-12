Filhas e neto de Max Martins prestigiam lançamento de obra inédita do poeta

A sessão de lançamento do livro Say it (over and over again), que em tradução livre pode ser 'Diga, de novo e de novo', de Max Martins (1926 - 2009), no Museu da Universidade Federal do Pará, no Palacete Augusto Montenegro, em Belém, foi uma noite de homenagens e de reconhecimento da produção poética do paraense.

O evento contou com a presença do reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho; do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; do presidente do Conselho Editorial da Ed Ufpa, professor doutor João de Jesus Paes Loureiro; de poetas, como Vasco Cavalcante; representantes da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), entre outras pessoas da cena das letras e das artes da capital paraense, a exemplo do jornalista e fotógrafo, Orlando Maneschy; e da cineasta, Jorane Castro.

"O Max Martins é um dos mais talentosos poetas brasileiros, mas como todos os poetas brasileiros é pouco conhecido, então é valioso que possamos publicar a poesia dele e, com isso, dar maior visibilidade a esse trabalho, permitindo que mais pessoas conheçam a poesia de Max Martins", afirmou o reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho.

O reitor da UFPA explicou que o título da obra Say it (over and over again) é o nome de uma música do saxofonista e compositor de jazz norte-americano John Coltrane (1926 - 1967). Max Martins ganhou do amigo, Édson Ferreira, a quem o livro "Say it (over and over)'' é dedicado, um livro sobre Coltrane, que tinha a citada música.

"Ele apreciou muito esta música, e deixou escrito em algum lugar que o livro seguinte teria esse título e seria dedicado ao Édson Ferreira", disse Tourinho. A obra, explicou o reitor da UFPA, reúne a poesia inédita de Max e também a publicada esparsamente em jornais e revistas, e, ainda, fragmentos extraídos de diversas fontes, a maior parte do acervo do poeta adquirido pela Universidade Federal do Pará, em 2010, e conservado no próprio Museu da UFPA, onde houve o lançamento na noite desta sexta-feira.

"Max é um dos grandes poetas da humanidade, paraense que honra o Brasil e a poesia mundial, é uma homenagem, eu tenho a honra em participar desse momento histórico. Parabéns à universidade, à editora da universidade, à professora, querida Simone Neno, responsável por esse trabalho editorial, os meus parabéns à família do Max, que está presente e a todos e todas que contribuíram para presentear a humanidade com essa obra”, afirmou o prefeito Edmilson Rodrigues.

As duas filhas de Max, Maria da Graça e Maria de Nazaré Martins, e o neto Max, participaram da sessão de lançamento. "Estamos extremamente agradecidas à UFPA, ao magnífico reitor e à Simone por essa linda homenagem, completando a 11ª obra e última da coleção. Estamos agradecidas ao Age de Carvalho, que foi quem elaborou a obra, reunindo os fragmentos, e com isso, nos sentimos honradas", afirmou a filha caçula de Max Martin, Maria de Nazaré.

MAIS SOBRE O POETA MAX MARTINS

Max Martins nasceu em 20 de junho de 1926 em Belém, sendo companheiro de geração de Benedito Nunes, Mário Faustino, Haroldo Maranhão, Alonso Rocha, Jurandir Bezerra, Francisco Paulo Mendes e Rui Barata. Os primeiros textos dele foram publicados no jornal O Colegial. Em 1948, ele colaborou com a revista literária Encontro, dirigida por Mário Faustino e Haroldo Maranhão. Entre 1946 e 1951, ele passou a publicar regularmente no suplemento literário da Folha do Norte, editado também por Haroldo, os poemas que viriam a integrar o seu livro de estreia, O Estranho, no ano de 1952.

Max Martins se casou com Maria Laís Teixeira Godinho Martins, no ano de 1949, com quem teve as filhas Graça e Nazaré. Ele publicou intensamente durante toda a década de 1980, e participou de viagens para leitura de poesia, indo para o Rio de Janeiro, Salvador e a mais longa delas, o levou ao Missouri (EUA), a convite do poeta norte-americano James Bogan. O poeta paraense faleceu em Belém, em 9 de fevereiro de 2009, aos 82 anos de idade.