Longas filas se formam para vacinação contra a covid-19 em Belém

Nesta terça-feira (15), muitos dos 18 pontos de imunização contra a covid-19 estiveram lotados em Belém. Logo cedo até parte da manhã, o Clube do Cassazum, no bairro do Marco, era um dos mais movimentados. A fila para a triagem, do lado de fora, ocupava boa parte da avenida Duque de Caxias dobrando para a travessa Perebebuí.

A fileira de pessoas, que ficavam debaixo da sombra das árvores, eram belenenses que buscavam a aplicação da primeira dose da imunização e nascidos em 1967, 1966, 1965 e 1964, ou seja, pessoas com 54, 55, 56 e 57 anos completos ou a completar em 2021.

Pessoas cada vez mais jovens vão sendo imunizadas (Akira Onuma / O Liberal)

Uma delas era a técnica em radiologia Líbia Monteiro, 57 anos, que se deslocou do bairro da Sacramenta, onde mora com a família. “Cheguei aqui e consegui me vacinar uns 20 minutos depois, não acho que demora, até pela necessidade de me imunizar. Na hora de me vacinar só lembrava da minha mãe, que morreu à espera da chegada da vacina, ela queria tanto isso. Ela, com 74 anos, e meu pai, com 75, morreram vítimas da doença em abril de 2020. Foi muito triste”, lamenta Líbia.

Até hoje, ela afirma que não a covid-19. Agora, diz estar satisfeita com a vacinação. “Há muito tempo, estava com grande expectativa para receber a vacina e senti muita alegria agora. Sempre me cuidei na pandemia. Meu esposo já tomou as duas doses. Agora, é esperar chegar para meus filhos, que têm 26 e 31 anos”, diz a técnica em radiologia.