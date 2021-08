Fila e espera marcam 2ª dose para nascidos entre 1971 e 1974 na capital paraense

A Prefeitura de Belém vacina, nesta terça-feira (31), as pessoas nascidas nos anos de 1971, 1972, 1973 e 1974 que tomaram a 1ª dose da Pfizer até o dia 30 de junho contra a covid-19. No bairro de Nazaré, no posto montado na Fibra Centro Universitário, uma longa fila de espera seguia até meados da manhã. Um cenário parecido também é visto ao redor do Associação do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Belém (Cassazum), no bairro do Marco.

No local, Ana Cristina teve que enfrentar um dos maiores medos: a agulha. "Há três anos eu tive uma doença, uma fraqueza que ninguém descobriu até hoje o que era. Então, ao longo desses três anos toda semana eu tinha que tirar sangue, fiquei com trauma... Fiquei com medo de agulha, mas para me vacinar, sei que é para a minha saúde, tive que vir né?", explica, com as mãos trêmulas e olhos cheios de lágrimas.

"Chegando aqui eu fechei os olhos, para não ver a agulha, criei coragem e vim. Eu conheço pessoas que ainda não vieram e para outras pessoas que por um motivo ou outro não vieram, tomem coragem e venham se vacinar", comenta.

Outra vacinada foi Silvia Branche. Trabalhadora da área cultural, ela conta que o isolamento social no início da pandemia foi muito difícil. "A ansiedade era muito grande por ficar trancada em casa. Eu esperei muito por essa segunda dose, quase não dormi nessa noite. É muito importante nos vacinarmos. Não pensar só na gente, pensar no próximo. Quem ainda está inadimplente com a vacinação, venha se vacinar", apela.

A imunização na capital paraense ocorre até 17h, em 26 pontos da cidade e dos distritos de Belém. Para vacinar, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação do município.

Pontos de vacinação em Belém

1. Boulevard Shopping - Estacionamento G6

2. Casa de Plácido - Ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - 3° piso (Espaço Cultural)

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves - Praça Princesa Isabel, Condor

7. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

8. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

9. Fibra - Nazaré

10. Funbosque - Outeiro

11. Ginásio do CCBS-Uepa - Marco

12. Ginásio Mangueirinho

13. IFPA Belém - Marco

14. Icoaraci - Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

15. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzeiro

16. Icoaraci - Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças

17. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

18. Mosqueiro - Escola Abel Martins

19. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

20. Shopping Bosque Grão-Pará - Acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

22. CCSE da Uepa - Rua do Una

23. Unama Parque Shopping

24. Unama Alcindo Cacela

25. Unifamaz - Reduto

26. Mirante do Rio - UFPA Campus Guamá