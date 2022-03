Fies divulga relação de aprovados para o 1º semestre de 2022; confira resultado

Já estão abertas as inscrições a candidatos aprovados na chamada regular para receber o Fies no 1º semestre deste ano. Os aprovados devem complementar a inscrição até está quarta-feira (23). O Ministério da Educação (MEC) reforça a importância de ficar atento para não perder o prazo e, consequentemente, a vaga no financiamento.

Ao todo, foram ofertadas 66.555 vagas para o programa, que financia total ou parcialmente cursos em instituições particulares de ensino superior aos estudantes.

Como acessar a lista de aprovados para o Fies?

A lista de candidatos pré-selecionados está disponível no portal fiesselecaoaluno.mec.gov.br.

Para acessar a lista de aprovados é necessário CPF e senha cadastrada no ato da inscrição.

Depois de complementar a inscrição com informações solicitadas pelo sistema, o candidato aprovado precisará validar as informações prestadas em até cinco dias úteis. Esse processo deve ser feito junto à instituição de ensino superior para a qual o estudante foi pré-selecionado.

Os selecionados terão de entregar fisicamente ou de forma digital a documentação exigida no edital. A documentação pode ser apresentada em formato digital, desde que a instituição ofereça essa opção de atendimento.

O MEC ressalta que cada instituição tem uma comissão responsável por receber e analisar os documentos exigidos para a emissão do Documento de Regularidade de Inscrição (DRI). A DRI é necessária para formalizar a contratação do financiamento estudantil.

Outra exigência aos selecionados é a validação das informações fornecidas a um agente financeiro em até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data de validação da inscrição pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA). Nesse caso, também é necessária a entrega física ou digital/eletrônica da documentação exigida e especificada nas normas vigentes para contratação.

Quem valida essas informações é a agência da Caixa Econômica Federal indicada pelo estudante no momento em que ele complementou a inscrição do Fies.

Quando os aprovados para o Fies serão convocados?

Uma vez aprovada pelo agente financeiro, o candidato deve formalizar a contratação do financiamento. Esse procedimento será feito de 21 a 23 de março.

O prazo para convocação dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera começa na quinta-feira (25) e vai até o dia 4 de maio.

Serviço

Lista de aprovados: fiesselecaoaluno.mec.gov.br

Prazo para complementar a inscrição: até quarta-feira (23)

Convocação da lista de espera: quinta-feira (25) até o dia 4 de maio