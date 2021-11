Fiéis tomam as ruas de Icoaraci no 69° Círio de Nossa Senhora das Graças

Uma multidão foi às ruas de Icoaraci na manhã deste domingo, 28, para prestar homenagem à Nossa Senhora das Graças na 69° edição do Círio do distrito de Belém. Com o tema “Maria mostra o Caminho", a imagem foi seguida pelas ruas da Vila Sorriso pelos fiéis de carro, motocicleta, bicicleta ou em caminhada, em um trajeto ainda um pouco diferente por conta da pandemia.

A programação começou às 7h, com a missa presidida pelo padre Agostinho Filho de Sousa Cruz, na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças. De lá, a imagem seguiu para a Igreja de São Sebastião, na Orla do Cruzeiro, onde não houve a tradicional missa campal em frente para tentar evitar aglomerações. Antes das 9h, saiu a carreata do Círio, passando pelas principais ruas de distrito, onde a Santa recebeu homenagens.

"Estamos ainda dentro de um contexto de pandemia, e esperamos que isso logo passe, mas vamos mantendo a serenidade", declarou o padre Agostinho Filho. "Não realizamos o Círio de forma tradicional, respeitando também todos os protocolos, mas iremos fazer uma carreata bonita, porque Icoaraci já celebra o Círio há quase sete décadas. Então, há uma sede do povo de Deus em homenagear Nossa Senhora, em viver sua fé, porque nós sabemos que tudo neste mundo é instável e é na fé que eles se ancoram. O Círio nesse ano de 2021 traz esse bonito tema, e o caminho da paz, da segurança, justiça é em Cristo que nós encontramos", celebrou o pároco de Icoaraci.

Para Geraldo Luiz Pinto, pedreiro de 59 anos, foi impossível não ir prestar sua homenagem, seguindo a berlinda em sua bicicleta. "Todo ano, enquanto Deus me der vida, estou aqui. Há uns 15 anos, minha filha sofreu com um grave problema de saúde. O senhor acredita que eu tive um sonho nesse tempo? O céu se abria, e aparecia o Sagrado Coração de Jesus, e de lá para cá, foi só benção. Hoje, minha filha é empresária. Então, enquanto em tiver saúde venho acompanhar", disse o devoto de Nossa Senhora das Graças

Homônima da Santa, Graça Oliveira, 58 anos, veio de outro distrito para acompanhar o Círio. "Eu morava aqui em Icoaraci, e agora, moro no Outeiro, mas mesmo assim venho acompanhar sempre. Esse ano, meu pedido especial é de proteção para meus filhos. Foram todos para Santa Catarina, atrás de emprego, e eu peço para Ela proteger meus filhos enquanto eles estão longe de mim", rogou a fiel, de mãe para mãe.

Mostrando que a tradição se renova, Gisele Assunção, de 23 anos, veio pagar uma promessa de moto com o filho no colo. "Meu filho nasceu de oito meses, e teve complicações durante a gestação. Os médicos fizeram uns exames, e isso mostrou que estava tudo bem para ele nascer. Mas antes, eu prometi que se não houvesse nenhuma complicação na hora do parto, eu ia trazer ele vestido de anjo", revela a jovem, com o saudável Yago, de um ano e dois meses, deitado em seu colo.