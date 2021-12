Fiéis terão o tradicional Círio fluvial de Caraparu

No dia 8 de dezembro, fiéis do Distrito de Caraparu, no Município de Santa Izabel do Pará, irão realizar o tradicional Círio Fluvial em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Diferente do ano passado, a 103º edição contará com a presença dos devotos que participam da romaria em canoas pelo rio Caraparu e igarapés até a comunidade de Cacau. A festividade em homenagem a Santa irá ocorrer do dia 7 ao dia 12 de dezembro e tem como tema “Sozinhos não dá, só dá com Maria em comunhão com os irmãos”. Toda a programação da festividade respeitará as medidas sanitárias contra a covid-19.

"Ano passado não teve a procissão fluvial e foi quebrada uma tradição de mais de cem anos de festa e de romaria sobre as águas do rio Caraparu. Isso causou um impacto muito grande na comunidade. Esse ano estamos trabalhando para termos uma procissão bonita e alegre para suprir aquilo que foi perdido devido a pandemia”, destaca Walker Ramos Rocha, um dos coordenadores da festividade.

Nesta edição, a procissão terrestre será substituída por uma carreata que ocorre no dia 7, às 19h. A ação percorrerá as principais ruas do distrito e encerrará com uma missa. No dia seguinte, o traslado da imagem da Santa padroeira será feito pelo rio Caraparu. Os devotos sairão a partir das 5h e seguirão até a localidade Cacau, onde será realizado um momento de acolhida. No retorno, a procissão segue de volta para o distrito e encerra na igreja de Caraparu com a celebração da santa missa, às 10h, presidida pelo pároco, padre Rúzevel Lourinho.

“O desafio é muito grande em realizar a festividade em tempos de pandemia. Mas, toda a equipe organizadora está empenhada em fazer com o que os fiéis tenham a festa. Tendo em vista que a comunidade religiosa está com saudade, eles querem ajudar, participar. Estamos fazendo tudo isso obedecendo às normas de segurança. Vai ser tudo bem restrito, com 50% de lotação, obrigatoriedade de máscara e álcool em gel. Esta é uma forma de adaptar a festividade à realidade que vivemos hoje”, conclui Walker Ramos Rocha.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)