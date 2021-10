Fiéis poderão ficar bem perto da Imagem Peregrina

Em continuidade à programação do Círio 2021, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré permanecerá em exposição na Praça Santuário, no Centro de Belém, a partir desta segunda-feira (11). Dessa forma, os fiéis poderão comparecer ao local para fazer suas orações diante deste ícone da festa maior dos paraenses, na Berlinda e com o manto oficial deste ano. A visitação se dará das 9 às 20 horas.

Para que as pessoas possam ficar bem perto da imagem da santa, a Diretoria da Festa de Nazaré, em sintonia com a Arquidiocese de Belém, organizou todo um esquema de prevenção à covid-19. O público terá de cumprir os protocolos sanitários contra a doença. No caso, usar máscara, manter o distanciamento e usar álcool em gel.

A visitação se dá por meio da organização de fila para que as pessoas possam seguir até a Imagem Peregrina, sob um toldo, fazer suas orações e sair do local, em movimento contínuo. A intenção dos organizadores da programação é que não ocorra aglomeração de pessoas no local.

Integrantes da Guarda de Nazaré orientarão o público para que os protocolos sanitários sejam cumpridos. A programação deverá se estender até o final desta semana, dependendo do estado das flores que ornamentam a Berlinda.

O Arraial de Nazaré é outra atração na área da Praça Santuário. Ele funcionará de segunda a sexta-feira, das 17 às 22 horas, e nos finais de semana e feriados, de 10 às 22 horas.