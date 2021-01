Fiéis louvam São Sebastião, protetor contra pestes

O dia 20 de janeiro é dedicado a São Sebastião, padroeiro contra pestes, guerras e outros flagelos. Por isso, em plena pandemia da covid-19, fiéis em Belém e em municípios do interior do Estado prestarão homenagem ao santo, por meio de traslados com a imagem do padroeiro e outras expressões de fé. No domingo, o Município de Santa Bárbara realizarã o Círio de número 90 em louvor a esse personagem da Igreja Católica.Tudo de acordo com os protocolos de prevenção ao novo coronavírus, ou seja, sem aglomeração de pessoas.

Santo mártir e defensor da Igreja, São Sebastião será homenageado com um traslado da imagem peregrina a partir das 17 horas, com saída do shopping It Center rumo à Igreja Matriz da parôquia com o nome do santo, na avenida Senador Lemos, entre Dr. Freitas e Alferes Costa, no bairro da Sacramenta. Serão celebradas misas às 7 e ás 9 horas, e às 12 horas, uma novena.

O traslado será acompanhado pelo pároco, padre Pedro Diocrésio. "Eu fico muito feliz em poder participar da Festividade iniciada no dia 11, porque, este ano, as novenas com a imagem peregrina foram realizadas nas comunidades, com a ida e volta da imagem para a igreja, em momentos ricos de evangelização, destaca Milene Aarão, da Coordenação da Festividade, cujo tema é “Na Trindade edifica-se a unidade entre os irmãos pela intercessão de São Sebastião”.

Já em Icoaraci, a Festividade da Igreja de São Sebastião – pertencente à Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças- tem como tema: São Sebastião, discípulo fiel do amor a Cristo e defensor da fé”. A programação ocorre de 16 a 20, na Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças. Nesta quarta-feira (19), a programação começa às 18 horas, com a saída da imagem do santoem carro aberto pelas ruas de Icoaraci. Na chegada, será celebrada missa pelo pároco, padre Agostinho Cruz.

Círio

No Município de Santa Bárbara, na Paróquia Santa Bárbara, será rezado um terço às 18 horas, e, às 19h, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá missa.

No domingo (24), será realizada a 90° edição do Círio de São Sebastião, com tema: “Com São Sebastião Caminhemos Juntos no Anúncio do Evangelho”. A Missa começa às 7h30, presidida pelo Pároco Padre Francimar Ferreira Lopes. Após a celebração terá a saída do Círio, com a imagem do padroeiro em carro aberto.

Em Cachoeira do Arari, a Diocese de Ponta de Pedras e a Irmandade dos Devotos do Glorioso São Sebastião atuarão, a partir das 8 horas desta quarta-feira (20), no traslado da Festa com a imagem do padroeiro seguindo em carro aberto, movimentando condutores de carros, motos e bicicletas, seguido de missa, às 19h30, na Igreja Matriz.