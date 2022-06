Fiéis louvam Santo Antônio em Belém

No Dia de Santo Antônio, devotos e fieis em geral lotaram a igreja da Santo Antonio de Lisboa, no bairro de Batista Campos, e agora participam de procissão em homenagem ao santo nesta segunda-feira (13). Durante a missa, o pároco de Santo Antônio de Lisboa, frei Rodolfo Pimentel, enfatizou a necessidade de as pessoas conviver de forma fraterna em comunidade, caminhando com Jesus Cristo para um mundo melhor devfe e solidariedade a partir do exemplo se Santo Antônio.

A procissão segue neste momento para a Igreja Matriz, na rua Fernando Guilhon, entre Dr. Moraes e Padre Eutíquio, de onde saiu uma procissao no começo da noite desta segunda-feira (13).