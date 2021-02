Fiéis louvam Nossa Senhora de Lourdes em Belém

Com um formato inédito, em virtude da pandemia da covid-19, o Dia de Nossa Senhora de Lourdes, comemorado nesta quinta-feira (11), será celebrado na capela que leva o nome da santa, com um pequeno traslado da imagem saindo da gruta histórica até o interior da igreja, no bairro de Nazaré. Devotos e fiéis em geral assistirão à missa no templo religioso, ou seja, ao contrário do que vinha ocorrendo até 2020, este ano não será possível a realização de procissão e nem carreata em homenagem à padroeira.

A programação neste dia 11 começará logo cedo, às 6h30, quando, então, será celebrada missa na capela, na avenida Governador José Malcher, 1169. Logo depois, haverá distribuição de mingau para as pessoas consumirem em casa. Às 12 horas, será celebrada missa, seguida de entrega do prato arroz com galinha para consumo pelas pessoas nos lares.

No final da tarde, às 18 horas, o bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro, presidirá a Santa Missa. No começo dessa celebração, será entronizado o andor com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, saindo da gruta em direção a capela.

A Festividade é coordenada pelo capelão, padre Adilson Santos, e é realizada há mais de 40 anos. A Capela é administrada pela Companhia de Jesus, Ordem dos Jesuítas, e integra a Paróquia São José. Sem a pandemia, a Festividade contaria com programação igual a do ano passado, com procissão, arraial, sorteios e venda de comidas, entre outras atrações. No entanto, o contexto atual não impede os fiéis de fazerem suas orações a Nossa Senhora de Lourdes, agradecendo por graças alçandas com a intercessão da santa.

A Festividade 2021 fundamenta-se no tema e lema: "Reaprendendo com Nossa Senhora de Lourdes como seguir a Jesus Cristo" e "Maria, a eterna vocacionada do Pai". Na mensagem ao público, padre Adilson Santos enfatiza: "Neste ano de 2021 queremos reaprender com Nossa

Senhora de Lourdes como seguir a Jesus Cristo que é o centro da nossa vida. Maria é a Eterna Vocacionada do Pai. Maria é a máxima realização da existência cristã. Através de sua fé (Lc 1,45) e obediência à vontade de Deus (Lc 1,38), assim como por sua constante

meditação da Palavra e das ações de Jesus (Lc 2,19.51), é a discípula mais perfeita do Senhor". Ele destaca, a partir de Maria que "viveu toda a peregrinação da fé como mãe de Cristo e dos discípulos", padre Adilson pergunta: "E você, como vai responder? Você tem coragem de responder sim e não ao mesmo tempo? Sempre admirei os que, sem nada regatear, se colocaram a serviço dos outros! Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de pessoas generosas e decididas".