Fiéis lotam a Basílica Santuário para a 'Descida do Glória', da imagem de Nossa Senhora de Nazaré

Dezenas de fiéis lotaram a Basílica Santuário de Nazaré para acompanhar a cerimônia da “Descida do Glória”, da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que ocorreu na noite desta terça-feira (23), durante a Santa Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Ele fez uma reflexão sobre a importância da casa de Maria, que é a Igreja. Também agradeceu ao público católico pela renovação da fé.

Exatamente às 19h10, a imagem original desceu e foi colocada bem perto dos devotos, que ficaram bastante emocionado e não contiveram as lágrimas. Antes desse momento, o casal Diretor da Festa de Nazaré (DFN) deram as boas vindas a dois novos casais de diretores. A imagem ficará mais próxima dos fiéis durante oito dias e retornará no dia 31, quando acontecerá a coroação e o retorno ao local de onde só sairá novamente no sábado que antecede o Círio de Nazaré.