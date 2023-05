Paróquias de Belém recebem visita da ​Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

Treze paróquias de Belém que compõem a região episcopal Coração Eucarístico de Jesus vão receber, no próximo sábado (20) e domingo (21), a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Os bairros contemplados são Bengui, Catalina, Mangueirão, Sideral, Tenoné, Una, Cabanagem, Satélite e parte do Coqueiro.

No sábado, a saída da Imagem está marcada para ocorrer às 6h30, partindo da Paróquia ​​Santa Terezinha do Menino Jesus, no Tenoné. O encerramento do dia ocorre com missa na Paróquia Santo Antônio de Pádua, a partir das 19h. Já no domingo, dia 21, a programação inicia às 7h na Paróquia Arcanjo São Miguel, no Una, retornando para a Basílica Santuário às 19h30.

A região episcopal Coração Eucarístico de Jesus tem como vigário o padre Humberto Paiva Brito e é composta por 13 paróquias, sendo elas a Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, no Satélite; Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, no Bengui; Paróquia Santa Edwiges, no conjunto Panorama XXI; Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro, na Cabanagem; Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Tenoné; Paróquia Santo Antônio de Pádua, no Coqueiro; Paróquia Arcanjo São Miguel, no Una; Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, no Mangueirão; Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Sideral; Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no 40 Horas; Paróquia São José de Anchieta, no Maguari; Paróquia Cristo Redentor, na Mário Covas, e Paróquia São Clemente, no Bengui.

Confira a programação:

Dia 20/05 – SÁBADO

7h às 9h: Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus (Tenoné)

9h às 11h: Paróquia São José de Anchieta (Maguari)

11h às 13h: Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio (Satélite)

13h às 15h: Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo (Sideral)

15h às 17h: Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (40 horas)

17h às 19h: Paróquia Cristo Redentor (Mário Covas, Jardim Europa)

19h às 21h: Paróquia Santo Antônio de Pádua (Mário Covas com Hélio Gueiros)

Dia 21/05 – DOMINGO

7h às 9h: Paróquia Arcanjo São Miguel (Una)

9h às 11h: Paróquia Santa Edwiges (Panorama XXI)

11h às 13h: Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro (Entrada ao lado do Líder Independência)

13h às 15h: Paróquia São Clemente (final da linha do Bengui)

15h às 17h: Paróquia Rainha da Paz (Bengui)

17h às 19h: Paróquia Coração Eucarístico de Jesus (Independência)