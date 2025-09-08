Fiéis celebram subida da imagem peregrina ao Glória após reforma da Basílica, em Belém

Após 21 meses de intensos trabalhos de restauro, a Basílica Santuário de Nazaré foi entregue nesta segunda-feira (8) à comunidade católica paraense. A cerimônia contou com missa solene às 18h, nesta segunda-feira (8),presidida por Dom Julio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém, e concelebrada pelos padres Barnabitas, marcando a devolução da imagem peregrina ao Glória em plena preparação para o Círio 2025.

A intervenção representou a primeira restauração integral desde a inauguração da Basílica, em 1909. Foram recuperados vitrais, forros, capitéis, pinturas, esculturas, elementos decorativos e as 16 capelas laterais. “Esta entrega celebra 21 meses de um trabalho intenso e inédito. E tudo foi feito com o templo de portas abertas, respeitando a vivência de fé dos fiéis que frequentam diariamente o Santuário”, destacou Luci Azevedo, coordenadora geral do projeto.

Em sua homilia, Dom Julio ressaltou o significado espiritual do restauro, relacionando a beleza arquitetônica com a experiência de fé. “A recuperação da Basílica tem como objetivo trazer ao templo o seu esplendor original. Esse esplendor não é somente por uma questão de exibição, mas tem como objetivo fazer passar do símbolo para a realidade. A beleza é uma mediação, no sentido de que com a beleza nós reconhecemos a presença de Deus e oferecemos a Ele o melhor que somos capazes de produzir”, afirmou. Para o arcebispo, a entrega da igreja restaurada é, acima de tudo, “uma forma de prestar culto a Deus e reconhecer a sua presença entre nós”.

Wagner Santana / O Liberal

O restauro também contou com apoio institucional. Para a diretora de relações institucionais da Vale, Ana Carolina Alves, a parceria tem dimensão simbólica. “É uma manifestação cultural muito significativa para todo o povo paraense e nós, que estamos aqui há 40 anos, não poderíamos ficar de fora dessa celebração. É um legado importante que deixamos ao Pará”, declarou.

A execução das obras segue um cronograma em duas fases. Com a entrega da parte interna, a primeira etapa foi concluída dentro do prazo. “Cumprimos o compromisso assumido com os padres e com os devotos de entregar a primeira fase antes do Círio. Agora iniciamos a segunda etapa, que contempla a área externa, incluindo telhado, fachada, torres e a finalização da cripta. A previsão é concluir tudo até março de 2026”, informou Lucy Azêvedo, da equipe técnica responsável pelo projeto.

Entre os fiéis, a emoção marcou o reencontro com a Basílica restaurada. Para Fernanda Abraão, servidora pública, a sensação é de renovação da fé. “A Basílica conseguiu ficar ainda mais iluminada, resplandecente. Deixou a fé dos fiéis mais brilhante e emocionante, digna da casa da nossa padroeira”, disse.

Símbolo maior do Círio de Nazaré, a Basílica Santuário é referência não apenas para a devoção mariana, mas também para a identidade cultural do Pará. A entrega da primeira etapa do restauro, a pouco mais de um mês da maior procissão católica do Brasil, reforça a importância do templo como espaço de fé, arte e memória viva para o povo paraense.