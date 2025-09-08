Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Basílica Santuário de Nazaré apresenta primeira parte de restauro na parte interna

Ação contempla vitrais, forros, capitéis, pinturas, esculturas, elementos decorativos e das 16 capelas laterais da igreja

Dilson Pimentel

A Basílica Santuário de Nazaré e a Diretoria da Festa de Nazaré realizam, nesta segunda-feira, 8, a entrega oficial da primeira fase do restauro da Basílica, que compreende a parte interna da Igreja, um marco histórico para a fé e a preservação do patrimônio histórico e cultural da Amazônia.

A cerimônia conta com missa solene às 18h, presidida por Dom Julio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém, e concelebrada pelos padres Barnabitas. “Esta entrega celebra 21 meses de um trabalho intenso e inédito: é a primeira restauração integral da Basílica desde sua inauguração, em 1909. E tudo foi feito com o templo de portas abertas, respeitando a vivência de fé dos fiéis que frequentam diariamente o Santuário”, destaca Luci Azevedo, coordenadora geral do projeto de restauro. 

A intervenção contempla a restauração de vitrais, forros, capitéis, pinturas, esculturas, elementos decorativos e das 16 capelas laterais da igreja.

