Basílica Santuário de Nazaré apresenta primeira parte de restauro na parte interna
Ação contempla vitrais, forros, capitéis, pinturas, esculturas, elementos decorativos e das 16 capelas laterais da igreja
A Basílica Santuário de Nazaré e a Diretoria da Festa de Nazaré realizam, nesta segunda-feira, 8, a entrega oficial da primeira fase do restauro da Basílica, que compreende a parte interna da Igreja, um marco histórico para a fé e a preservação do patrimônio histórico e cultural da Amazônia.
A cerimônia conta com missa solene às 18h, presidida por Dom Julio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém, e concelebrada pelos padres Barnabitas. “Esta entrega celebra 21 meses de um trabalho intenso e inédito: é a primeira restauração integral da Basílica desde sua inauguração, em 1909. E tudo foi feito com o templo de portas abertas, respeitando a vivência de fé dos fiéis que frequentam diariamente o Santuário”, destaca Luci Azevedo, coordenadora geral do projeto de restauro.
A intervenção contempla a restauração de vitrais, forros, capitéis, pinturas, esculturas, elementos decorativos e das 16 capelas laterais da igreja.
