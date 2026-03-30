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Fiéis celebram a Segunda-feira Santa com entronização do Senhor dos Passos

A entronização é um ato litúrgico e devocional da Igreja Católica que consiste em colocar a imagem de Jesus carregando a cruz em um local de destaque no templo.

Bruna Lima
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Para os fiéis, a Semana Santa é um momento de profunda conexão espiritual. (Foto: Bruna Lima / O Liberal)

Fiéis católicos vivem a Semana Santa como um período de renovação da fé e gratidão. Nesta segunda-feira (30), um dos momentos marcantes da programação religiosa foi celebrado na Catedral Metropolitana, com a Santa Missa e a entronização do Senhor Bom Jesus dos Passos, às 19h, presidida pelo monsenhor Agostinho Cruz.

A entronização é um ato litúrgico e devocional da Igreja Católica que consiste em colocar a imagem de Jesus carregando a cruz em um local de destaque no templo. O gesto simboliza o reconhecimento de Cristo como Senhor e convida os fiéis à reflexão sobre a Paixão durante o período quaresmal.

De acordo com o monsenhor Agostinho Cruz, a Segunda-feira Santa está ligada à passagem bíblica da unção em Betânia. “É quando Jesus vai à casa de Marta e Maria, e Maria realiza a unção já em preparação para a sua sepultura”, explica. Segundo ele, o rito também marca o início de uma série de celebrações que se estendem ao longo da semana.

Na Catedral, a imagem do Senhor dos Passos permanecerá exposta até a quarta-feira (1), quando será levada em procissão até a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. A saída está prevista para após a missa das 18h30, por volta das 19h30. Na sexta-feira santa, ocorre a tradicional Procissão do Encontro, reunindo as imagens de Jesus e de Nossa Senhora das Dores, em frente a Igreja das Mercês.

Para os fiéis, a Semana Santa é um momento de profunda conexão espiritual. A aposentada Maria das Graças Pereira, de 76 anos, destaca o significado da celebração em sua vida. “É uma grande felicidade ter Jesus no coração. A gente vive a paz, a alegria e o amor na família. Isso é o mais importante”, afirma. Ela destaca ainda que a semana santa é um dos momentos que mais marca a sua devoção em Cristo.

Entre os mais jovens, o sentimento também é de devoção. O estudante Renato Gonçalves, de 11 anos, participa ativamente das atividades da igreja. “É muito importante lembrar que Jesus foi crucificado, maltratado e sofreu por nós”, diz. Ele atua em momentos da missa, como o ofertório e a comunhão, além de integrar a guarda mirim.

A programação da Semana Santa segue até a celebração da Páscoa no próximo domimgo (5), reunindo fiéis em diversos momentos.

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