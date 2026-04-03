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Fiéis acompanham Via-Sacra com encenação da Paixão de Cristo em Belém

A programação teve início às 7h, com saída da comunidade Santa Isabel da Hungria

O Liberal
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Fiéis acompanham Via-Sacra com encenação da Paixão de Cristo em Belém. (Carmem Helena | O Liberal)

Fiéis participaram, na manhã desta Sexta-feira Santa (3), da tradicional Via-Sacra realizada pelas ruas do bairro do Guamá, em Belém. A encenação foi conduzida pelo Grupo Renascer, ligado à Igreja dos Capuchinhos, e reúne dezenas de participantes ao longo do percurso.

A programação teve início às 7h, com saída da comunidade Santa Isabel da Hungria, e seguiu com a representação das estações que relembram o caminho percorrido por Jesus Cristo até a crucificação.

Durante o trajeto, os fiéis acompanharam a encenação em clima de oração e silêncio, em um momento de profunda reflexão sobre a Paixão de Cristo.

Fiéis acompanham Via-Sacra com encenação da Paixão de Cristo em Belém

O pároco da Igreja São Francisco de Assis (Capuchinhos), Frei Luís Rota, comentou sobre o sentido das celebrações dentro do contexto da Semana Santa e da Páscoa. Segundo ele, no Sábado Santo não há celebrações durante o dia, mas à noite, a partir das 20h, ocorre a Vigília Pascal, considerada a mais importante de todas as celebrações litúrgicas. “A programação inclui a bênção do fogo, a preparação do Círio Pascal, símbolo de Cristo ressuscitado, o anúncio da ressurreição e leituras que percorrem toda a história da salvação, da criação até Jesus Cristo”, explicou.

Fiéis acompanham Via-Sacra com encenação da Paixão de Cristo em Belém

Durante a Vigília, também acontece a bênção da água batismal e a celebração do batismo de 12 catecúmenos adultos, que se prepararam para ingressar na fé católica. “Esse movimento reflete um crescimento no número de pessoas que buscam o batismo em diversas partes do mundo”, destacou o frei.

Ele também ressaltou a importância do Domingo de Páscoa. “O Domingo de Páscoa celebra a ressurreição de Cristo e é considerado o dia mais importante do calendário litúrgico cristão, dando sentido à celebração semanal do domingo”, afirmou.

Frei Luís concluiu destacando o significado central da data para os católicos. “A Páscoa é a principal festa da Igreja Católica, pois celebra a morte e a ressurreição de Jesus. Embora o Natal também tenha grande importância, por marcar o nascimento de Cristo, é na Páscoa que se celebra a redenção da humanidade. As duas datas são complementares: uma representa a encarnação de Cristo e a outra, a salvação. Para os católicos, esse período reforça a fé, recorda o batismo e convida à renovação da adesão a Cristo, morto e ressuscitado”, concluiu Frei Luís Rota.

A servidora pública Rosângela Merabet tem acompanhado diversas programações da Semana Santa, entre elas a peregrinação por igrejas da capital, e destacou o significado da data. “A mensagem de hoje, Sexta-Feira Santa, é a de reflexão, oração, gratidão e humildade. Após ouvir o Sermão das Sete Palavras, fiquei refletindo ainda mais sobre o sacrifício, a redenção e a bondade de Jesus, Filho de Deus. A paz que Ele transmitiu nos ajuda a prosseguir na vida com mais esperança e fé, e a compreender, com profundidade, o verdadeiro sentido de servir a Deus, do desprendimento e da vida eterna. A Páscoa é alegria e a certeza da Ressurreição”, afirmou.

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