Fiéis acompanham a descida da imagem de Nossa Senhora de Nazaré do Glória, na Basílica Santuário

A imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, encontrada pelo caboclo Plácido de Souza, em 1700, desceu de seu Altar-Mor, o Glória, para ficar mais perto dos fiéis, na noite deste domingo (23), na Basílica Santuário. A cerimônia é parte da celebração aos 15 anos de elevação da Basílica de Nazaré à categoria de Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém. Devotos lotaram o templo e também a praça, onde puderam acompanhar a missa através de um telão.

A missa que precedeu a cerimônia teve início às 18h, presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Para garantir um lugar dentro da Basílica Santuário, os fiéis tiveram que chegar cedo. Muitos não conseguiram entrar, e ficaram do lado de fora acompanhando a missa pelo telão. Foi o caso da aposentada Maria Cristina de Souza. "Cheguei aqui às 17h30 e já não tinha mais vaga lá dentro. Mas vou ver a minha santinha aqui de fora mesmo, e agradecer por ter conseguido sobreviver a essa pandemia", disse.

Muitos fiéis não conseguiram vaga dentro da Basílica e acompanharam a cerimônia por meio de um telão, na Praça Santuário (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Depois de pouco mais de uma hora de missa, às 19h15, a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré foi retirada do topo do altar por membros da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Após passar pelas mãos de vários diretores, a imagem chegou às mãos do arcebispo Dom Alberto Taveira, que a colocou em uma redoma de vidro, próxima dos fiéis, onde permanecerá até o dia 31 de maio, quando ocorrerá a coroação e o retorno ao Glória.

A descida da imagem do Glória só ocorre duas vezes por ano. Além do aniversário de elevação da Basílica à Santuário, em maio, ela acontece também dias antes da grande procissão do Círio de Nazaré, em outubro. Antes de 2006, quando a data do aniversário de elevação foi outorgada pelo então arcebispo de Belém, Dom Orani João Tempesta, a imagem original de Nossa Senhora só descia do Altar-Mor durante a festividade nazarena.

Imagem original de Nossa Senhora de Nazaré foi retirada do Glória às 19h15, após missa presidida por Dom Alberto Taveira (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

O padre Francisco Maria Cavalcante Júnior explica que a Basílica de Nazaré, há 15 anos, foi elevada a título de santuário "como reconhecimento de algo que já acontecia, um fluxo de peregrinações, uma devoção viva, que ultrapassa, inclusive, os estados e o nosso país".

"Celebrar o aniversário do Santuário é justamente fazer memória disso, da força e da devoção mariana aqui em Belém do Pará. O Santuário é uma escola de fé, é a expressão do desejo de Deus e do povo, de que através de uma devoção específica, bênçãos espirituais possam florescer no coração do povo de Deus", concluiu.