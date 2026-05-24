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‘Fibra Vai à Praça’ oferece serviços gratuitos na praça da República

A quarta edição da ação realizada pelo Centro Universitário Fibra reuniu atendimentos de 14 cursos neste domingo (24)

Gabriel da Mota
fonte

Centro Universitário Fibra leva atendimentos gratuitos de saúde e cidadania à Praça da República (Igor Mota / O Liberal)

O Centro Universitário Fibra realizou neste domingo (24) a quarta edição do projeto Fibra Vai à Praça, que levou serviços gratuitos e ações educativas de saúde, cidadania, educação e bem-estar para a praça da República, no bairro da Campina, em Belém. A programação ocorreu das 8h às 12h e reuniu professores e acadêmicos de diversos cursos para conscientizar e atender a população que circulava pelos arredores do local.

Os cidadãos que compareceram ao evento tiveram acesso a orientações jurídicas, atendimento nutricional, testes rápidos, práticas integrativas e educação financeira, além de suporte em saúde mental e orientações veterinárias. A iniciativa também ofertou atendimentos de enfermagem, fisioterapia, odontologia, psicologia, farmácia e serviço social. Os cursos de Letras e História organizaram uma programação cultural com visita guiada ao Theatro da Paz, além de atividades recreativas voltadas para o público infantil.

Reitor destaca balanço positivo e continuidade de ações comunitárias

O reitor da instituição, professor Vicente Noronha, apresentou uma avaliação positiva sobre a mobilização comunitária. "É uma gratidão enorme podermos presenciar essa quarta edição do ‘Fibra Vai à Praça’. Esta nossa quarta edição é uma continuidade do trabalho que a Fibra vem realizando nesses 24 anos de existência. A minha avaliação é muito positiva; fizemos muitos atendimentos e estamos felizes com o envolvimento de cada acadêmico e de todos os colaboradores", declarou o reitor, agradecendo também aos coordenadores, professores e ao poder público pela cessão da praça.

image Prof. Vicente Noronha, reitor do Centro Universitário Fibra (Igor Mota / O Liberal)

Moradores aproveitam exames preventivos e orientações sobre saúde animal

A população que circulava pelo local aproveitou o domingo para realizar exames de rotina e obter orientações. A dona de casa Joana Brasil, de 63 anos, monitorou seus índices de saúde durante o passeio.

"Tirei a minha glicemia e a minha pressão. Apesar de eu ser hipertensa e diabética, está tudo controlado. Se eu soubesse, estava aqui mais cedo. Para quem vinha passear, receber uma notícia ótima de que está tudo controlado foi um presente", relatou a moradora.

image Joana Brasil, dona de casa (Igor Mota / O Liberal)

A terapeuta ocupacional Isabelle Andrade, de 35 anos, também participou das atividades e levou seu cão da raça husky siberiano, Dominique, de quatro anos, aos estandes de medicina veterinária, enfermagem e farmácia.

"Explicaram a forma de transmissão de algumas doenças e a forma de prevenção. Nos orientaram sobre o uso da coleira antiparasitária e também dos remédios para verminoses. Foi um aprendizado", afirmou Isabelle, que soube da ação por meio de uma sobrinha que cursa Nutrição na instituição.

image Isabelle Andrade, terapeuta ocupacional, com seu pet Dominique, um cão da raça husky siberiano (Igor Mota / O Liberal)

Atividades de extensão acadêmica unem teoria e prática na praça

A coordenação do evento reforçou o papel pedagógico e social das atividades realizadas no espaço público. "É um projeto voltado para extensão curricularizada, em que todos os 14 cursos têm oportunidade de aliar o que aprenderam na teoria e colocar na prática. Ao mesmo tempo, está servindo à sociedade, porque cada curso dentro da sua expertise desenvolve atividades voltadas à sua população", explicou o coordenador do projeto e do curso de Direito, professor Gomes de Melo.

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