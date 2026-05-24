‘Fibra Vai à Praça’ oferece serviços gratuitos na praça da República
A quarta edição da ação realizada pelo Centro Universitário Fibra reuniu atendimentos de 14 cursos neste domingo (24)
O Centro Universitário Fibra realizou neste domingo (24) a quarta edição do projeto Fibra Vai à Praça, que levou serviços gratuitos e ações educativas de saúde, cidadania, educação e bem-estar para a praça da República, no bairro da Campina, em Belém. A programação ocorreu das 8h às 12h e reuniu professores e acadêmicos de diversos cursos para conscientizar e atender a população que circulava pelos arredores do local.
Os cidadãos que compareceram ao evento tiveram acesso a orientações jurídicas, atendimento nutricional, testes rápidos, práticas integrativas e educação financeira, além de suporte em saúde mental e orientações veterinárias. A iniciativa também ofertou atendimentos de enfermagem, fisioterapia, odontologia, psicologia, farmácia e serviço social. Os cursos de Letras e História organizaram uma programação cultural com visita guiada ao Theatro da Paz, além de atividades recreativas voltadas para o público infantil.
Reitor destaca balanço positivo e continuidade de ações comunitárias
O reitor da instituição, professor Vicente Noronha, apresentou uma avaliação positiva sobre a mobilização comunitária. "É uma gratidão enorme podermos presenciar essa quarta edição do ‘Fibra Vai à Praça’. Esta nossa quarta edição é uma continuidade do trabalho que a Fibra vem realizando nesses 24 anos de existência. A minha avaliação é muito positiva; fizemos muitos atendimentos e estamos felizes com o envolvimento de cada acadêmico e de todos os colaboradores", declarou o reitor, agradecendo também aos coordenadores, professores e ao poder público pela cessão da praça.
Moradores aproveitam exames preventivos e orientações sobre saúde animal
A população que circulava pelo local aproveitou o domingo para realizar exames de rotina e obter orientações. A dona de casa Joana Brasil, de 63 anos, monitorou seus índices de saúde durante o passeio.
"Tirei a minha glicemia e a minha pressão. Apesar de eu ser hipertensa e diabética, está tudo controlado. Se eu soubesse, estava aqui mais cedo. Para quem vinha passear, receber uma notícia ótima de que está tudo controlado foi um presente", relatou a moradora.
A terapeuta ocupacional Isabelle Andrade, de 35 anos, também participou das atividades e levou seu cão da raça husky siberiano, Dominique, de quatro anos, aos estandes de medicina veterinária, enfermagem e farmácia.
"Explicaram a forma de transmissão de algumas doenças e a forma de prevenção. Nos orientaram sobre o uso da coleira antiparasitária e também dos remédios para verminoses. Foi um aprendizado", afirmou Isabelle, que soube da ação por meio de uma sobrinha que cursa Nutrição na instituição.
Atividades de extensão acadêmica unem teoria e prática na praça
A coordenação do evento reforçou o papel pedagógico e social das atividades realizadas no espaço público. "É um projeto voltado para extensão curricularizada, em que todos os 14 cursos têm oportunidade de aliar o que aprenderam na teoria e colocar na prática. Ao mesmo tempo, está servindo à sociedade, porque cada curso dentro da sua expertise desenvolve atividades voltadas à sua população", explicou o coordenador do projeto e do curso de Direito, professor Gomes de Melo.
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