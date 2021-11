Fibra lança vestibular com mais de 1.6 mil vagas

O Processo Seletivo Presencial do Centro Universitário Fibra está com inscrições abertas. Ao todo, serão 1.620 vagas distribuídas entre 13 cursos de graduação para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2022. O processo seletivo - destinado para aqueles que concluíram o Ensino Médio ou equivalente - está aberto até o dia 6 de dezembro de 2021 no portal da Fibra (www.fibrapara.edu.br) ou presencialmente.

Os cursos ofertados são: Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, História, Letras - habilitação em Português, Inglês e respectivas Literaturas, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia e Serviço Social. A instituição agora conta com novos turnos nos cursos de Fisioterapia e Medicina Veterinária.

A inscrição, no valor de R$ 20, pode ser paga em qualquer agência bancária até o dia 6 de dezembro de 2021, ou no campus da Fibra, na avenida Gentil Bittencourt, até o dia 7 de dezembro, de 8h às 18h, no protocolo da instituição. Aos candidatos de todos os cursos, são indispensáveis à inscrição o comprovante de pagamento da taxa de inscrição e o requerimento de inscrição, obtidos no site da Fibra).

Em até 72 horas após o pagamento da taxa de inscrição, o aluno pode consultar no site da instituição o Cartão de Confirmação de Inscrição, que contém o horário, data, local e sala da prova do Processo Seletivo. As provas serão aplicadas no dia 8 de dezembro de 2021, das 9h às 12h. Os nomes dos aprovados deverão ser divulgados a partir do dia 13 de dezembro de 2021, exclusivamente no quadro de avisos da Fibra e no portal (www.fibrapara.edu.br).

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)