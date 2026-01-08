Festividade do Sr. Malandrinho chega à 23ª edição na Terra Firme, celebrando a cultura afro

O bairro da Terra Firme será palco de mais uma edição da tradicional Festividade do Sr. Malandrinho. Comemorando 23 edições em 2026, o evento será realizado entre os dias 10 e 13 de janeiro, com programação marcada por atividades culturais, sociais e religiosas abertas à comunidade, aos povos tradicionais de matriz africana e ao público em geral.

Promovida pela Casa de Culto de Tambor de Mina Nagô Toy Azaká e Oxum, fundada em 2002 e liderada pelo zelador Huandazaká, a festividade se consolida como um dos maiores encontros culturais de Belém, com produção executiva do Instituto Huandazaká. Para o sacerdote Huandazaká, a festa tem um significado muito especial, especialmente para a comunidade que acompanha o trabalho do terreiro.

“A festividade ao Sr. Malandrinho é a mais importante da nossa casa, tanto em dimensão como em relevância para essa comunidade. São dias de programação em que nós buscamos valorizar nossa ancestralidade e também tudo o que é ligado à cultura afro-brasileira. É uma festa que reúne muita gente e que nós temos muita satisfação em poder realizar todos os anos”, afirma o sacerdote.

A figura do Sr. Malandrinho, entidade que “chefia” o terreiro, é central para a celebração. Ele se manifesta no zelador e é reconhecido pela sua personalidade acolhedora e alegre. O Sr. Malandrinho é especialmente conhecido pelo seu papel orientador junto a pessoas em situação de vulnerabilidade, difundindo valores éticos e de responsabilidade social.

Programação cultural e ritual sagrado

Com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc e da Secretaria de Cultura do Estado do Pará (Secult-PA), o evento contará com um ritual sagrado no sábado (10), marcando o início da festividade. Nos dias seguintes, entre 11 e 13 de janeiro, a programação se diversifica com oficinas de arte, ações sociais e apresentações de artistas locais, com foco na valorização da cultura afro-brasileira e nas manifestações das periferias.

Diversos artistas locais já confirmaram presença, incluindo apresentações musicais, como Roda de Samba Fé no Batuque, I Love Pagode, Brenda Moraes e Bateria-Show da Bole Bole, além de oficinas de arte com os artistas visuais Zão Martins e Bento.

Serviço: 23ª Festividade do Sr. Malandrinho

Data: 10 a 13 de janeiro de 2026

Local: Casa de Culto de Tambor de Mina Nagô Toy Azaká e Oxum (Passagem Vilhena, nº 820 - Terra Firme)

Programação: 10/01

21:30: Ritual sagrado



11/01

15h00: DJ Junior

17h00: Samba com Ivan Bastos

19h00: I Love Pagode

21h00: DJ Wagner Digital

12/01

15h00: Rednelson

17h00: Creuza Gomes

19h00: Brenda Moraes

21h00: DJ Wagner Digital

13/01

15h00: DJ Júnior

17h00: Roda de Samba Fé no Batuque (Participação Especial: Sandrinha Eletrizante)

19h00: Haus of Híbrida

20h00: Bateria-Show Bole Bole

21h30: DJ Wagner Digital