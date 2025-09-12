Festividade de São Miguel Arcanjo inicia neste domingo (14); veja a programação no bairro Cremação

São Miguel Arcanjo, um dos Santos Arcanjos, é celebrado pela Igreja Católica no dia 29 de setembro. Em Belém, a festividade em comemoração ao santo inicia neste domingo (14), na Paróquia São Miguel, localizada no bairro da Cremação. A programação religiosa terá missas, quaresma, exorcismo e novenário solene. Já a programação social conta com refeições, passeio ciclístico e sorteios. Os fiéis também poderão aproveitar o arraial cultural, com apresentações musicais e comidas regionais. A festividade segue na Paróquia até o dia 29 de setembro.

De acordo com o cônego José Gonçalo Vieira, da Paróquia São Miguel, a espiritualidade de São Miguel é vivida ao longo do ano através das ações pastorais sociais. Para a organização da festividade, os fiéis compõem uma diretoria, com um plano de preparação espiritual para que tudo seja realizado conforme a vontade de Deus, como explica o padre.

Antes do período celebrativo, a programação começa com a formação de evangelizadores, que peregrinam nas famílias, escolas, empresas e outros lugares. Em 11 de agosto, se inicia a Quaresma de São Miguel, com 40 dias de espiritualidade e peregrinações de casa em casa. “O período celebrativo vai de 14 de setembro ao dia 29. No dia 14 iniciamos a semana eucarística, o encerramento das peregrinações, o encerramento do tempo da Quaresma de São Miguel”, explica o pároco.

A partir do dia 20 acontece o Novenário Solene, com a presença de bispos e padres convidados. “Do dia 20 a 29 é o período forte da festividade, com arraial, atrações culturais, praça de alimentação, o social junto com o religioso. Tudo isso a partir das 18 horas na paróquia”, diz o cônego.

São Miguel no catolicismo

Na milícia celeste, dentro do catolicismo, São Miguel Arcanjo travou uma luta em defesa de Deus no céu. Eram quatro arcanjos: Gabriel, Miguel, Rafael e Lúcifer. “Lúcifer quis ser mais que deus, então a soberba, a inveja, a ganância de Lúcifer, fez com que Miguel travasse uma luta em defesa do céu de Deus. Miguel venceu a batalha. A partir do livro de Daniel, começa justamente esta revelação de que Miguel venceu o guerreiro. Terminada a batalha, então, Lúcifer foi expulso do céu”, informa o pároco José Gonçalo.

Devoção

Maria Dinalda da Silva é devota de São Miguel Arcanjo. A dona de casa, de 68 anos, se casou na Paróquia São Miguel e sempre era convidada para fazer parte da guarda do santo, mas por dois anos relutou em integrar. Até que, no segundo ano, foi convidada em uma missa e decidiu participar. Hoje, ela soma 15 anos de guarda.

“Desde que me consagrei, a minha devoção e a minha fé aumentaram, eu me dedico muito mais. Tirei muitos medos que eu tinha, e até na minha saúde, eu com certeza alcancei muitas graças. Me sinto melhor na minha saúde, de estar aqui trabalhando, me dedicando a essa paróquia e a Deus através do meu querido e amado Arcanjo São Miguel”, compartilha.

Programação religiosa

14/9 - Domingo (Abertura da Festividade)

7h30: Missa de Abertura seguida de Sessão Solene e Carreata

11h: Missa

18h30: Missa de abertura do Tríduo Eucarístico

15/9 - Segunda-feira

1º dia do Tríduo Eucarístico

18h: Quaresma de São Miguel

18h30: Missa e Adoração

16/9 - Terça-feira

2º dia do Tríduo Eucarístico

18h: Quaresma de São Miguel

18h30: Missa e Adoração

17/9 - Quarta-feira

3º dia do Tríduo Eucarístico

18h: Quaresma de São Miguel

18h30: Missa e Adoração

18/9 - Quinta-feira

7h: Missa seguida de Adoração até 18h00

18h: Quaresma de São Miguel

18h30: Missa seguida de procissão eucarística.

19/9 - Sexta-feira

Encerramento do Quaresma e Peregrinação de São Miguel

18h: Incineração dos pedidos

18h30: Missa

INÍCIO DO NOVENÁRIO SOLENE E MISSAS

20/9 - Sábado

5h45: Rosário de São Miguel

7h: Missa

18h: NOVENARIO SOLENE

18h30: Missa - Resp.: Pastoral Litúrgica, Consagrados a São Miguel

21/9 - Domingo

5h45: Rosário de São Miguel

7h30: Missa

11h: Missa

18h: NOVENÁRIO SOLENE

18h30: Missa Resp.: Pastoral dos Jovens

22/9 - Segunda-feira

5h45: Rosário de São Miguel

18h: NOVENÁRIO SOLENE

18h30: Missa - Resp.: Apostolado da Oração, Apost. do Oratório, Terço dos Homens, Legião de Maria, Missionários do Amor e Vicentinos

23/9 - Terça-feira

05h45: Rosário de São Miguel

18h: NOVENÁRIO SOLENE

18h30: Missa Resp.: Pascom, Funcionários, Bazar, Pastoral Social e Servidores do Altar

24/9 - Quarta-feira

05h45: Rosário de São Miguel

18h: NOVENÁRIO SOLENE

18h30: Missa

Responsável: Região Episcopal Sant'Ana

25/9 - Quinta-feira

5h45: Rosário de São Miguel

07h: Missa

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA

18h: NOVENÁRIO SOLENE

18h30: Missa - Resp.: Min. da Comunhão e Adoradores

26/9 - Sexta-feira

5h45: Rosário de São Miguel

18h00: NOVENÁRIO SOLENE

18h30: Missa - Resp.: Pastoral Familiar e ECC

27/9 - Sábado

5h45: Rosário de São Miguel

7h00: Missa

8h00: Procissão das Crianças

18h00: NOVENÁRIO SOLENE

18h30: Missa - Resp.: Catequese (Infantil, Crismal e Adulto)

Veja a programação social

Sexta-feira, 12/9

Jantar festivo de São Miguel

20h às 22h - Salão Paroquial

Domingo, 21/9

3º Passeio Ciclístico de São Miguel

08h00 – Praça Dalcídio Jurandir

Inscrições: bit.ly/passeiociclisticosaomiguel2025 ou ou diretamente na Secretaria Paroquia

Domingo, 28/9

Café Festivo de São Miguel

8h às 10h - Salão Paroquial

Domingo, 28/9

Sorteio Padrinho / Madrinha da festividade

Após a Procissão Luminosa

Segunda-feira, 29/9

Dia de São Miguel

Programação Especial com Café da Manhã, Almoço e Arraial na Quadra da Paróquia

Sábado, 4/10

Show de Prêmios

Premiação total: R$ 4.000

19h - Loteria Federal

Cartela pode ser adquirida com os Grupos e a Secretaria

Atrações Musicais

Domingo, 21/9

Banda Euemaistres

Segunda-feira, 22/9

Pagode PDM

Quinta-feira, 25/9

Sablina

Sábado, 27/9

Gerson Thirre

Sexta-feira, 26/9

Banda Acordalice

Terça-feira, 23/9

Brenda Moraes

Sábado, 20/9

Nil Maya

Quarta-feira, 24/9

Mariza Black

Toda a programação será realizada na Paróquia São Miguel, na Avenida Alcindo Cacela, 2984 - Cremação, Belém - PA, 66065-020.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades