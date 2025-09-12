Capa Jornal Amazônia
Festividade de São Miguel Arcanjo inicia neste domingo (14); veja a programação no bairro Cremação

São Miguel é considerado o príncipe guardião e guerreiro e protetor contra as forças do mal

Ayla Ferreira*
fonte

São Miguel Arcanjo. (Foto: Reprodução / iSTOCK)

São Miguel Arcanjo, um dos Santos Arcanjos, é celebrado pela Igreja Católica no dia 29 de setembro. Em Belém, a festividade em comemoração ao santo inicia neste domingo (14), na Paróquia São Miguel, localizada no bairro da Cremação. A programação religiosa terá missas, quaresma, exorcismo e novenário solene. Já a programação social conta com refeições, passeio ciclístico e sorteios. Os fiéis também poderão aproveitar o arraial cultural, com apresentações musicais e comidas regionais. A festividade segue na Paróquia até o dia 29 de setembro.
 
De acordo com o cônego José Gonçalo Vieira, da Paróquia São Miguel, a espiritualidade de São Miguel é vivida ao longo do ano através das ações pastorais sociais. Para a organização da festividade, os fiéis compõem uma diretoria, com um plano de preparação espiritual para que tudo seja realizado conforme a vontade de Deus, como explica o padre.
 
Antes do período celebrativo, a programação começa com a formação de evangelizadores, que peregrinam nas famílias, escolas, empresas e outros lugares. Em 11 de agosto, se inicia a Quaresma de São Miguel, com 40 dias de espiritualidade e peregrinações de casa em casa. “O período celebrativo vai de 14 de setembro ao dia 29. No dia 14 iniciamos a semana eucarística, o encerramento das peregrinações, o encerramento do tempo da Quaresma de São Miguel”, explica o pároco.
 
A partir do dia 20 acontece o Novenário Solene, com a presença de bispos e padres convidados. “Do dia 20 a 29 é o período forte da festividade, com arraial, atrações culturais, praça de alimentação, o social junto com o religioso. Tudo isso a partir das 18 horas na paróquia”, diz o cônego.

São Miguel no catolicismo

Na milícia celeste, dentro do catolicismo, São Miguel Arcanjo travou uma luta em defesa de Deus no céu. Eram quatro arcanjos: Gabriel, Miguel, Rafael e Lúcifer. “Lúcifer quis ser mais que deus, então a  soberba, a inveja, a ganância de Lúcifer, fez com que Miguel travasse uma luta em defesa do céu de Deus. Miguel venceu a batalha. A partir do livro de Daniel, começa justamente esta revelação de que Miguel venceu o guerreiro. Terminada a batalha, então, Lúcifer foi expulso do céu”, informa o pároco José Gonçalo.

Devoção

Maria Dinalda da Silva é devota de São Miguel Arcanjo. A dona de casa, de 68 anos, se casou na Paróquia São Miguel e sempre era convidada para fazer parte da guarda do santo, mas por dois anos relutou em integrar. Até que, no segundo ano, foi convidada em uma missa e decidiu participar. Hoje, ela soma 15 anos de guarda.
 
“Desde que me consagrei, a minha devoção e a minha fé aumentaram, eu me dedico muito mais. Tirei muitos medos que eu tinha, e até na minha saúde, eu com certeza alcancei muitas graças. Me sinto melhor na minha saúde, de estar aqui trabalhando, me dedicando a essa paróquia e a Deus através do meu querido e amado Arcanjo São Miguel”, compartilha.

Programação religiosa

14/9 - Domingo (Abertura da Festividade)
7h30: Missa de Abertura seguida de Sessão Solene e Carreata
11h: Missa
18h30: Missa de abertura do Tríduo Eucarístico
 
15/9 - Segunda-feira
1º dia do Tríduo Eucarístico
18h: Quaresma de São Miguel
18h30: Missa e Adoração
 
16/9 - Terça-feira
2º dia do Tríduo Eucarístico
18h: Quaresma de São Miguel
18h30: Missa e Adoração
 
17/9 - Quarta-feira
3º dia do Tríduo Eucarístico
18h: Quaresma de São Miguel
18h30: Missa e Adoração
 
18/9 - Quinta-feira
7h: Missa seguida de Adoração até 18h00
18h: Quaresma de São Miguel
18h30: Missa seguida de procissão eucarística.
 
19/9 - Sexta-feira
Encerramento do Quaresma e Peregrinação de São Miguel
18h: Incineração dos pedidos
18h30: Missa
 
INÍCIO DO NOVENÁRIO SOLENE E MISSAS
 
20/9  - Sábado
5h45: Rosário de São Miguel
7h: Missa
18h: NOVENARIO SOLENE
18h30: Missa - Resp.: Pastoral Litúrgica, Consagrados a São Miguel
 
21/9 - Domingo
5h45: Rosário de São Miguel
7h30: Missa
11h: Missa
18h: NOVENÁRIO SOLENE
18h30: Missa Resp.: Pastoral dos Jovens
 
22/9 - Segunda-feira
5h45: Rosário de São Miguel
18h: NOVENÁRIO SOLENE
18h30: Missa - Resp.: Apostolado da Oração, Apost. do Oratório, Terço dos Homens, Legião de Maria, Missionários do Amor e Vicentinos
 
23/9 - Terça-feira
05h45: Rosário de São Miguel
18h: NOVENÁRIO SOLENE
18h30: Missa Resp.: Pascom, Funcionários, Bazar, Pastoral Social e Servidores do Altar
 
24/9 - Quarta-feira
05h45: Rosário de São Miguel
18h: NOVENÁRIO SOLENE
18h30: Missa
Responsável: Região Episcopal Sant'Ana
 
25/9 - Quinta-feira
5h45: Rosário de São Miguel
07h: Missa
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
18h: NOVENÁRIO SOLENE
18h30: Missa - Resp.: Min. da Comunhão e Adoradores
 
26/9 - Sexta-feira
5h45: Rosário de São Miguel
18h00: NOVENÁRIO SOLENE
18h30: Missa - Resp.: Pastoral Familiar e ECC
 
27/9 - Sábado
5h45: Rosário de São Miguel
7h00: Missa
8h00: Procissão das Crianças
18h00: NOVENÁRIO SOLENE
18h30: Missa - Resp.: Catequese (Infantil, Crismal e Adulto)

Veja a programação social

Sexta-feira, 12/9
Jantar festivo de São Miguel
20h às 22h - Salão Paroquial
 
Domingo, 21/9
3º Passeio Ciclístico de São Miguel
08h00 – Praça Dalcídio Jurandir
Inscrições: bit.ly/passeiociclisticosaomiguel2025 ou ou diretamente na Secretaria Paroquia
 
Domingo, 28/9
Café Festivo de São Miguel
8h às 10h - Salão Paroquial
 
Domingo, 28/9
Sorteio Padrinho / Madrinha da festividade
Após a Procissão Luminosa
 
Segunda-feira, 29/9
Dia de São Miguel
Programação Especial com Café da Manhã, Almoço e Arraial na Quadra da Paróquia
 
Sábado, 4/10
Show de Prêmios
Premiação total: R$ 4.000
19h - Loteria Federal
Cartela pode ser adquirida com os Grupos e a Secretaria

Atrações Musicais

Domingo, 21/9
Banda Euemaistres
 
Segunda-feira, 22/9
Pagode PDM
 
Quinta-feira, 25/9
Sablina
 
Sábado, 27/9
Gerson Thirre
 
Sexta-feira, 26/9
Banda Acordalice
 
Terça-feira, 23/9
Brenda Moraes
 
Sábado, 20/9
Nil Maya
 
Quarta-feira, 24/9
Mariza Black
 
Toda a programação será realizada na Paróquia São Miguel, na Avenida Alcindo Cacela, 2984 - Cremação, Belém - PA, 66065-020.
 
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
