Festividade de São Jorge mobiliza fiéis na Marambaia a partir de 14 de abril

A Paróquia São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém, realiza entre os dias 14 e 23 de abril a programação religiosa da Festividade de São Jorge 2026. O evento reúne fiéis em uma agenda que inclui celebrações, momentos de oração e atividades voltadas à devoção ao santo, conhecido por sua forte presença na religiosidade popular.

A festividade ocorre na sede da paróquia, localizada na Avenida Dalva, nº 445, e deve mobilizar moradores da comunidade e de outras áreas da capital paraense. Tradicional no calendário católico local, a programação é marcada pela participação familiar e pelo fortalecimento da fé, reunindo diferentes gerações em torno das celebrações.

Com o convite aberto ao público, a organização reforça o caráter comunitário da festividade e destaca o momento como uma oportunidade de vivência espiritual e confraternização. Durante os dez dias de programação, a expectativa é de que a paróquia receba um fluxo intenso de devotos, mantendo viva a tradição em homenagem a São Jorge.