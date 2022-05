Festividade de Santa Rita de Cássia: Procissão das Rosas volta a ser realizada em Belém

Neste domingo (22), a Igreja Católica celebra Santa Rita de Cássia, conhecida como a intercessora das causas impossíveis e dos desesperados. As homenagens da Arquidiocese de Belém estão sendo realizadas ao longo de todo o dia. Na Paróquia São José de Queluz, em Canudos, fiéis participaram da missa, às 7h, e logo após seguiram com a Procissão das Rosas, cortejo que é Patrimônio Cultural e Imaterial de Belém e é retomado depois de dois anos, devido à pandemia.

Este ano, as programações na paróquia tiveram como tema “Santa Rita, intercessora pela paz nas famílias e no mundo”: “Que possamos rezar por todas as famílias pelo mundo, especialmente nestes tempos difíceis, em que sofremos pela pandemia e também pelos países que estão em conflito. Que Santa Rita, como essa mulher que experimentou a paz, possa ser intercessora pela paz nas famílias e no mundo”, disse o Pároco da Paróquia São José de Queluz, Frei Paulo Alessandro Dias.

A professora Miucha Santos, 38, aproveitou a oportunidade para agradecer pela vida. (Camila Guimarães / O Liberal)

Para a professora Miucha Santos, de 38 anos, a procissão é emocionante e um momento especial para agradecer: “É a confirmação da nossa fé. Eu sou devota e já vivi diversos milagres. Então, estar aqui, viva, depois de uma pandemia tão cruel, é maravilhoso! Estar junto com a minha família também é muita felicidade, porque há pouco tempo perdi meu pai. Então é muito importante estar aqui e relembrar a história da nossa família”.

Procissão ocorre no último dia da festividade na Paróquia São José de Queluz. (Ivan Duarte / O Liberal)

A procissão percorre as ruas de Canudos, um percurso total de 2.32Km, e passa pela Avenida Cipriano Santos, Av. Teófilo Condurú, Tv. Segunda de Queluz, Av. Ceará, Tv. Primeira de Queluz, Cipriano Santo até a retornar a Paróquia.

Ao longo deste domingo, a igreja ficará aberta para visitação e contará ainda com celebrações às 11h, 17h e 19 horas.