Festividade de Santa Maria de Belém começa nesta quinta (26)

Com missa às 19 horas, na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha, a Festividade de Santa Maria de Belém, padroeira da Arquidiocese de Belém, começa hoje (26) e prosseguirá até 1º de setembro, data em homenagem à santa. A missa desta quinta-feira será presidida pelo cônego Sílvio Trindade, da Coordenação de Pastoral da Arquidiocese.

Como parte da programação, serão realizadas novenas às 18h30; missas às 19h, presididas por padres convidados, e programação cultural com artistas locais. A programação será transmitida ao vivo pelas redes sociais: Facebook.com/catedraldebelem Youtube.com/catedraldebelem e Instagram.com/catedraldebelem, sempre a partir das 20h. Haverá também venda de comidas na “Noite Temática”, com retirada por meio do Drive Thru na Catedral ou por aplicativo de delivery.

No dia da padroeira, quarta-feira, 1° de setembro, será celebrada a Santa Missa às 7h, presidida pelo cônego Roberto Cavalli, cura da Sé. Às 12h, a celebração será conduzida pelo vigário paroquial, padre João Paulo Dantas.

Às 19h, será celebrada Missa Solene, presidida por dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém. Em seguida, uma carreata com a Imagem de Santa Maria de Belém sairá pelas ruas da Cidade Velha. Após a chegada, começará a programação cultural com Noite Paraense e live musical com a Banda Fruta Quente.

Confira a programação:

27/08 (sexta)

18h – Terço

18h30 – Novena

19h – Missa (cônego Vladian Alves – Região Episcopal Sant’Ana)

Noite Portuguesa com Marhco Monteiro

28/08 (sábado)

09h – Missa dos Enfermos (cônego Roberto Cavalli)

18h – Terço

18h30 – Novena

19h – Missa (padre Agostinho Cruz – Região São João Batista)

Noite Abaetetubense com Nil Maya e Gabriel Santi

29/08 (domingo)

07h – Missa (padre João Paulo Celestino – Seminário São Pio X)

09h – Missa (padre Adalberto Brandão – Paróquia Nossa Senhora de Fátima/Icoaraci)

11h30 – Missa (cônego José Gonçalo – Paróquia São Miguel)

17h – Missa (padre Tiago Santos– Vida Religiosa e Novas Comunidades)

18h30 – Novena

19h – Missa (padre Ederaldo da Mata – Região Menino Deus)

Noite da Cidade Velha com Jorginho Gomes

30/08 (segunda)

18h – Terço

18h30-Novena

19h – Missa (cônego Ronaldo Menezes – Região Santa Cruz e Cabido Metropolitano)

Noite Italiana com Pinduca

31/08 (terça)

18h – Terço

18h30-Novena

19h – Missa (padre Frei Paulo Alessandro Dias – Região Santa Maria Goretti)

Noite do Hambúrguer com Farofa Black

01/09 (quarta) – Dia da Padroeira

07h – Missa (cônego Roberto Cavalli, cura da Sé)

12h – Missa (padre João Paulo Dantas, vigário da Catedral)

18h – II Vésperas Solenes

19h – Missa Solene (dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém); logo após, Carreata de Santa Maria

Noite Paraense com Fruta Quente