Festividade de Perpétuo Socorro começa nesta quarta (18)

A festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começa nesta quarta-feira (18) e vai até 27 de junho. Esse ano a programação traz como tema "Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rainha Assunto do Céu", faz alusão ao dogma Assunção da Santíssima Virgem, definido há 75 anos pelo papa Pio XII, em 1950.

A festividade propõe uma reflexão sobre a condição dos peregrinos, em marcha, para a realidade. Já o lema de 2025 é "Acolhei-nos como peregrinos da esperança", que remete ao Jubileu Ordinário Peregrinos da Esperança.

A programação começa nesta quarta-feira (18) com apresentações do colégio Santo Afonso, banda de ex-alunos , bingos e Banda Maria Lu.

No dia 19 de junho terá quadrilha junina Providência, quadrilha da comunidade sagrada família, bingos, grupo de louvor, Banda Quero Mais.

No dia 20 é a vez da quadrilha junina Divina União, quadrilha encanto do sol, quadrilha da guarda do Perpétuo Socorro, bingos, Banda Mega Pop Show.

No dia 21, terá apresentação do Grupo de Capoeira Caiçara, apresentação do balé da paróquia, quadrilha da paz e quadrilha roceiros do amor, bingos e Banda Sayonara.

No dia 22, terá quadrilha da juventude, quadrilha Estrela de São João, bingos e Vingadores do Brega.