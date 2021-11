Festividade de Nossa Senhora das Graças é celebrada em Belém

Até o próximo sábado (27), será celebrado a Festividade de Nossa Senhora das Graças no Oratório dedicado a santa, em Belém. Com o tema “Maria, onde está a mãe, está o filho”, a programação está sendo realizada pela Arquidiocese Militar, no Comando Geral da Polícia Militar do Pará, localizado na avenida Doutor Freitas.

A celebração é aberta a comunidade e conta com novenas às 11h30 e 16h30 e missas às 12h e 17h, todos os dias. Ao longo da semana também haverá confissões durante a manhã e a tarde. Também foi montado um arraial com venda de lanches e bazar.

“Convido a todos a estarem nessa semana juntos na missa do meio-dia, na missa da tarde e sobretudo celebrar esse momento de fé e oração. Nossa Senhora é o grande sinal da presença de Deus entre nós, então devemos aproveitar esse momento. Vamos começar um ano novo já com as bençãos da Mãe”, convoca o padre Eloi Wayth, capelão militar.