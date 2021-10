Festividade de Nossa Senhora Aparecida será aberta neste domingo (3)

Com o tema "Fazei tudo o que ele vos disser", a Festividade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, será aberta neste domingo (3) e terá seu ponto alto no dia 12 deste mês, dia da santa, com programação no Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Pedreira. O evento marca as homenagens a Aparecida na Arquidiocese de Belém.

O santuário funciona na avenida Pedro Miranda, 1566, na esquina com a Barão do Triunfo. A programação de abertura neste domingo (3) contará com a celebração de missas às 7h, 9h e 11h. O Almoço da Padroeira será realizado às 12h e, às 16h, com bênção dos carros dos fiéis. A partir das 18h30, será celebrada a Santa Missa de Abertura. Esssa cerimônia religiosa será presidida pelo pároco, padre Wagner Maria.

Terço

Do dia 4 ao dia 9, a programação vai contar com terço sempre às 6h, seguido da Novena de Nossa Senhora Aparecida e missa às 6h30. Às 18h30, também haverá novena e missa.

No domingo (10), serão celebradas misas às 7h, 9h, 11h, 17h e 18h. Já segunda-feira (11), serão realizados o terço e novena a partir das 6h. Às 18h30, será celebrada a Santa Missa, seguida de Carreata.

A Carreata com a Imagem Jubilar de Nossa Senhora da Conceição Aparecida percorrerá ruas da Pedreira, para aproximar os devotos deste ícone de fé e também para que os fieis possam ser abençoados em suas casas no trajeto do evento.

O percurso da carreata é: sáida da Igreja Matriz, seguindo pela Pedro Miranda, Alferes Costa, Visconde de Inhaúma, Angustura, Antônio Everdosa, Barão do Triunfo, travessa Mauriti, rua Nova, rua do Acampamento, Saldanha Marinho, Timbó, Antônio Everdosa, Chaco, Pedro Miranda, Praça Eneida de Moraes, Curuzu, Marquês de Herval, retorno no canal da Antônio Baena, Vileta, Visconde de Inhauma, Mauriti, Pedro Miranda chegando na Igreja Matriz.

Na terça-feira (12), Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, o santuário ficará aberto para visitação durante todo o dia. Serão celebradas missas às 7h, 9h, 11h. 12h, 17h e 19h.