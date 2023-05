Festividade da Paróquia Santíssima Trindade segue até domingo (4), no bairro da Campina, em Belém

​Está sendo realizada até o dia 4 de junho a XXV Festividade da Paróquia Santíssima Trindade, no bairro da Campina, em Belém. A programação, que teve início no último dia 28, conta com celebrações religiosas e apresentações culturais. Nesta quarta-feira (31), às 18h30, em homenagem à Itália, haverá Missa da Unidade Região Santana, com o padre André Teles e o coral Santo Antônio de Lisboa. Ao final, haverá shows com as bandas Balada Kids e Acorda Alice.

Na quinta-feira (1º), na noite americana será celebrada missa com o cônego Vladian Alves, às 18h30, com apresentação do coral Fazendart Sefa. As atrações musicais serão Ministério Seráfico e Gigi Furtado e Banda.​​

Sexta-feira (2), o cônego Roberto Cavali celebra a missa das 18h30, na noite paraense. O coral é o Angelorum da Basílica Santuário. Haverá apresentação musical com o grupo Frutos do Pará e grupo Folclore e Allan Ruffé e Banda.

No sábado (3), às 18h, a missa será celebrada pelos Freis Capuchinhos, com o coral da Fundação Banco do Brasil, na Noite Love is in the air. A noite terá ainda show de Lucinha Bastos e Banda Zona Rural.

O encerramento da festividade acontece no domingo (4), em homenagem a Portugal. A missa das 18h será celebrada por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém, com o coral Cyntia Charone. Os shows serão de Jorginho Silva e Banda e Beatles Forever.