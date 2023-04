Dia de São Jorge em Belém: Missa especial celebra devoção ao Santo Guerreiro

A paróquia de São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém, amanheceu lotada neste domingo (23), quando é celebrado o dia do Santo Guerreiro. Uma missa especial foi celebrada pelo cônego Ronaldo Menezes e atraiu grande número de devotos. Alguns são moradores do próprio bairro, mas outros vieram de longe para acompanhar a festividade.

É o caso da aposentada Jovelina Souza, de 72 anos, que mora em Belém, mas estava aproveitando o feriado no município de Santa Bárbara do Pará, de onde saiu às 4h para participar da missa. “Eu sou devota desde criança. Quando eu era pequena, minha mãe me deu uma imagem de São Jorge numa capelinha de plástico. Desde então, tudo ele me dá. Tudo que eu peço, ele intercede por mim. Eu estava rezando porque tenho uma cirurgia do coração para fazer, está na mão de Deus, com São Jorge intercedendo por mim. Eu vou voltar aqui ano que vem para agradecer”, contou.

Jovelina Souza saiu cedo do município de Santa Bárbara para homenagear o Santo Guerreiro (Ivan Duarte / O Liberal)

Da mesma forma, o aeroportuário Antônio Reis, de 49 anos, veio do bairro do Marco para homenagear o padroeiro. "É um dia muito especial pra mim, é meu santo protetor. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, eu devo a São Jorge, que me guarda, que me guia, que protege a mim e à minha família", disse Antônio.

Vestido a caráter, ou como dizem os devotos “com as roupas e armas de Jorge”, Antônio diz que considera o santo uma inspiração. "Inspirado em São Jorge a gente vence as demandas do dia a dia".

Antônio Reis diz que São Jorge o inspira no dia a dia (Ivan Duarte / O Liberal)

Já a analista de sistemas Alessandra Nascimento, de 39 anos, acabou não conseguindo entrar na igreja, mas não abriu mão de prestar homenagens ao santo. Ela e o esposo Medson acenderam velas e rezaram junto a imagem que trouxeram de casa. "É uma devoção familiar e a gente vai espalhando essa fé. É um dia muito especial, um dia de agradecer por estarmos aqui e renovando a nossa fé", destacou a devota.

Dia de São Jorge

Durante a missa, o cônego Ronaldo Menezes relembrou a trajetória de Jesus Cristo e sua presença no cotidiano dos fiéis, que é fortalecida com a intercessão do santo. Para o padre, a popularidade de São Jorge se deve, entre outros motivos, a seu caráter firme e aguerrido diante das dificuldades.

"O que chama atenção em São Jorge é sua fidelidade a Deus e depois o combate pela fé contra todo tipo de mal, dos inimigos em geral. São Jorge é aquele que demonstra que quem é fiel a Deus pode contar com a ajuda de Deus durante toda sua vida para vencer qualquer tipo de inimigo", declarou o sacerdote.