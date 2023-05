Paróquia Santo Antônio de Pádua inicia festividade em honra ao padroeiro nesta quarta

Com o tema “Santo Antônio de Pádua, doutor da verdade, fiel mensageiro do tesouro da Igreja”, a Paróquia de Santo Antônio de Pádua, em Ananindeua celebra, entre os dias 1º a 13 de junho, a festividade da paróquia que leva o mesmo nome. Durante todos os dias do festejo, fiéis poderão contar com trezenas às 18h30 e missa às 19h, seguida de programação cultural.

A abertura da festividade, no dia 1º de junho, terá trezena às 18h30, conduzida pelo acólito Vilson Reis. Já às 19h30 haverá Santa Missa que marca o início das comemorações ao santo, celebrada pelo arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa. A programação litúrgica deste dia é marcada como a "Noite da Família".

Seguindo com as programações, o ponto alto da festividades será a Procissão de Santo Antônio, no dia 11 de junho. A concentração da Procissão será na Comunidade Santa Terezinha, às 18h. Após a procissão, haverá Santa Missa. No dia 12 de junho, dia do padroeiro, haverá missa às 7h e às 19h, com programação cultural durante a noite.

Os festejos encerram no dia 13 de junho, com a noite dos devotos. Haverá trezena às 18h30, conduzida pelo diácono Ede. Às 19h, será celebrada a Missa Solene do padroeiro, presidida pelo pároco, padre Fabrício Albuquerque. A programação cultural segue com arraial, pescaria e venda de comidas típicas.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)