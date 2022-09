Festividade a São Francisco de Assis começa neste sábado (24), em Belém

A Paróquia de São Francisco de Assis - Capuchinhos, em Belém, inicia neste sábado (24) a festividade em louvor ao seu padroeiro. A programação tem como tema "São Francisco: 100 Anos de Evangelização", em alusão ao centenário da igreja, comemorado em 2022, e segue até o dia 4 de outubro.

A abertura da festividade será logo mais, às 18h, na praça em frente à igreja, com as bênçãos do pároco Frei Luis Rota aos presentes e a vernissage da exposição “100 Anos de São Francisco, em Belém” no Salão Bento XV. Em seguida, terá programação musical com o cantor barítono Idaías Souto, acompanhado da pianista Renata Tavernard, e banda Warilou.

Uma das novidades da edição deste ano do festejo, é a Feira Gastronômica, que ocorre neste sábado (24) e domingo (25), com a presença de restaurantes e lanchonetes tradicionais de Belém, que atenderão ao público com gastronomia variada. Nos demais dias de programação, é a própria comunidade quem comandará a venda de comidas.

A festividade será realizada ao longo de 11 dias, com diversas ações alusivas ao centenário da paróquia, que é uma das mais antigas da capital paraense, construída no estilo Romano Bizantino.