Festival Tempero de Origem reúne cinco mil pessoas no Parque da Residência

Onze restaurantes, mais de 20 produtores de matérias-primas paraenses, desde a farinha de mandioca como o queijo do Marajó, cacau da Transamazônica, derivados de frutas como licores e geleias de manga e maracujá, participam até esta noite de domingo (3), do festival "Tempero de Origem". A ação de fomento ao empreendedorismo, turismo e à cultura paraenses é uma realização das secretarias estaduais de Turismo (Setur), de Comunicação (Secom), de Cultura (Secult), em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Pará) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Pará).

"A gente esperava um público de três mil pessoas e chegou a mais de cinco mil, aferimos isso pelos portões de entradas, e assim, todos se divertindo. A gente ainda está aferindo o volume de negócios, mas todos saíram satisfeitos. Os expositores gostaram das vendas, conseguiram expor seus produtos, que são produtos diferenciados da nossa gastronomia criativa que você não encontra em qualquer lugar", afirmou o secretário de Estado de Turismo, André Dias, nesta noite de domingo (3).

Festival Tempero de Origem Cristino Martins / O Liberal Cristino Martins / O Liberal

O titular da Setur, André Dias, afirmou que as pessoas elogiavam e cobravam novas edições. Ele ressaltou que os pratos e produtos apresentados no festival têm ingredientes que só se encontra no Pará, a exemplo do chocolate da ilha do Combu ou do município de Medicilândia e até de Belém, cujo cacau por ser plantado em áreas diferenciadas também apresenta sabor singular em razão das características dos solos úmidos ou de terra firme, por exemplo.

Moradora da Cidade Nova, Terezinha Rodrigues se disse contente com as vendas. Somos 12 bombozeiras do grupo 'Sabores Amazônicos' e participamos de um projeto de capacitação do governo estadual para trabalharmos o nosso produto, que é feito com cacau de origem, ou seja, daqui do Pará. E nesses dias, cada uma faturou uma base de 300 reais, estamos satisfeitas. A gente não pensou que vinha tanto público e vendemos, praticamente, tudo, nossos produtos foram bem aceitos".

"Estamos felizes porque esse processo de retomada vem gradativo, mas com segurança. Então um agradecimento grande ao governo do Estado, através da Secom, Secult e Setur. A Abrasel também foi um grande parceiro nesse processo e outros parceiros também", afirmou o superintendente do Sebrae, Rubens Magno.

Magno explicou que o papel do Sebrae no evento é o de fomentar o empreendedorismo de forma ampliada. "Trouxemos empreendedores de municípios diversos. Por exemplo, produtores de queijos de dois lugares, de búfalo do Marajó, que é um produto característico de lá, mas também de Parauapebas".

O festival apresentou chocolate de vários lugares do Pará, empreendedores de Irituia. Eles afirmavam que têm tido apoio tanto do Sbrae quanto do governo estadual para criarem estratégias de negócios. Ruben Magno também falou da qualificação que o Sebrae destina a quem quer empreender. "Eles são trabalhados para a questão da marca, negócios, exibição dos produtos. Então estamos muito felizes porque esses clientes (do Sebrae) estão crescendo".

Por dois dias, a programação apresentou oficinas práticas - foram realizadas oito oficinas-shows com chefs paraenses renomados - além de apresentações artísticas com os cantores Joelma Kláudia, Mariza Black e Arthur Espíndola. O cantor fechou a programção musical, neste domingo, com a animação de muitos sambas.