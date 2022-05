Festival reunirá produtores locais e opções de presente para o Dia das Mães

Nesta sexta-feira (6), a partir das 10h, será aberta a programação do Mini Festival de Chocolates, Flores e Joias da Amazônia, no Pólo Joalheiro do Espaço São José Liberto, localizado na Praça Amazonas, bairro do Jurunas. O evento ocorrerá até domingo (8) com oficinas, atrações culturais, além da venda de variados tipos de flores, plantas ornamentais, arranjos, buquê de rosas, terrários, bombons e arranjos de chocolate, joias confeccionadas pelos artesãos locais, dentre outros atrações.

De acordo com a coordenadora da programação, Dulcimar Melo, entre os minis cursos que serão oferecidos ao público, estão os de arranjos florais e de chocolate. “Como a temática principal será voltada para as mães, que serão as grandes homenageadas, teremos uma gama de produtos voltados para elas”, anunciou a coordenadora.

A programação também contará com um espaço dedicado às crianças, com apresentação de teatro infantil, por exemplo. “O público que prestigiar a programação, com certeza, encontrará excelentes opções de presentes que agradarão às mães. Sem contar que a aquisição desses produtos representa a valorização do nosso artesão, do nosso produtor, pois tudo o que será comercializado no Mini Festival é genuinamente amazônico”, enfatizou Dulcimar Melo.

O Mini Festival de Chocolates, Flores e Joias da Amazônia é uma realização do Governo do Estado, através da parceria entre a Sedap, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e o Instituto de Gemas e Joias da Amazônia (Igama). Participarão do evento cerca de 21 produtores/comerciantes de flores, chocolates e joias.

Serviço

Mini Festival de Chocolates, Flores e Joias da Amazônia

Data: sexta-feira (6) a domingo (8)

Horário: sexta e sábado, de 10h às 17h

domingo, de 10h às 12h

Local: Pólo Joalheiro do Espaço São José Liberto, na Praça Amazonas, S/N, bairro do Jurunas.